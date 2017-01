Snijeg zatrpao BiH, saobraćajna blokada zemlje ipak izbjegnuta (FOTO)

BANJALUKA, SARAJEVO - Velike količine snijega, koji bez prekida pada od ponedjeljka, iako su zatrpale BiH, u najvećem dijelu zemlje nisu izazvale saobraćajne kolapse svojstvene prethodnim godinama.

Najveći dio velikih gradova i opština je u potpunosti funkcionalan, a do problema je dolazilo u manjim mjestima u čijim je rubnim dijelovima snijeg dostizao visinu i od dva metra.

Banjalučke ekipe zimske službe su s radom na održavanju prohodnosti puteva krenule u noći između ponedjeljka i utorka, a prema nalogu Igora Radojičića, gradonačelnika, sva raspoloživa mehanizacija bila je na terenu.

Kako je potvrđeno u Odjeljenju za saobraćaj i puteve - saobraćajnice prvog prioriteta su očišćene, a ostale se čiste prema Programu rada zimske službe.

"Čistimo i pojedine putne pravce u višim dijelovima grada, koji su mimo programa, a gdje mještani ne mogu sami da očiste. Uglavnom, sve linije gradskog i prigradskog prevoza održavaju se bez problema. Takođe, i svi seoski putni pravci, na kojima se odvija javni prevoz su prohodni", rekao je Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve,

Uprkos naporima, dio građana se požalio na neočišćene ceste u gradskim naseljima kao što su Nova varoš, Kočićev vijenac ili naselje Sunce.

Sarajlije, iako stanovnici glavnog grada, iskazale su nezadovoljstvo radom Zimske službe KJKP "Rad" zbog prevelikih količina snijega na ulicama koji otežava normalno kretanje.

Iz ovog preduzeća su rekli da je na terenu 49 specijalnih vozila koja čiste ulice prvog i drugog prioriteta, kao i 120 radnika koji su zaduženi za ručno čišćenje pješačkih prostora, trotoara i drugih javnih površina.

Na putnom pravcu Sarajevo - Sokolac na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila zbog snijega na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza RS. Zbog jakog vjetra koji stvara snježne nanose, regionalni put Kifino Selo - Ulog, preko prevoja Morine, neprohodan je za sav saobraćaj.

Na području opštine Kostajnica u selima na platou Balja putevi su neprohodni zbog snježnih nanosa čija visina dostiže dva metra.

Aleksandar Pašić, portparol ove opštine, rekao je da se najveći dio mehanizacije preduzeća "Dejanović produkt", koje vrši poslove zimske službe, nalazi na ovim putevima.

"Snježni nanosi na dijelovima putnih pravaca na platou Balja visoki su i do dva metra i trenutno se radi na njihovom čišćenju. U toku dana ponovo će biti čišćeni lokalni putevi i ulice prvog i drugog prioriteta, a ukoliko bude potrebno, biće angažovana dodatna mehanizacija", naveo je Pašić.

Do problema je došlo i kod napajanja strujom, ali je taj problem riješen.

U Foči je u toku noći palo 20 centimetara novog snijega koji je usporio saobraćaj, na području opštine Krupa na Uni visina snijega iznosila je oko 50 centimetara, pojedini putni pravci su bili neprohodni. U Novom Gradu putevi su prohodni, ali je saobraćaj usporen zbog ugaženog snijega na kolovozima.

Problema u saobraćaju imaju i u Srebrenici, što je potvrdio i Cvijetin Maksimović, član Opštinskog štaba civilne zaštite u Srebrenici.

"Visina snijega iznosi od 25 do 50 centimetara, zavisno od nadmorske visine dijelova opštine. Lokalnim putevima moguće je odvijanje saobraćaja terenskim vozilima i kada stanu padavine, pristupiće se njihovom čišćenju", rekao je Maksimović i upozorio vozače da se ispod snijega nalazi led.

Još jedno od manjih mjesta koje nije dobro prošlo od kada je snijeg počeo da pada su Živinice. Padavine su tamo izazvale pravi kolaps, saobraćaj je ili zaustavljen ili maksimalno usporen, a građani nisu imali struje i vode.

Čamci i brodice zarobljeni + slika (led, led 1 )

Gorska služba spasavanja i Civilna zaštita Brčkog organizovale su na rijeci Savi kod Brčkog razbijanje leda koji se u prethodnom periodu formirao, zbog čega je onemogućena plovidba čamcima i brodicama. Nekoliko građana Brčkog žalilo se nadležnim organima da su im plovni objekti zarobljeni, a veliki broj splavova je i oštećen. Debljina leda na sredini rijeke je blizu 20 centimetara, dok je pri obali desetak. Prognoza ne ide u prilog, jer meteorolozi najavljuju niske temperature i u narednih nekoliko dana.

Snijeg i udari vjetra narednih dana

U srijedu, 18. januara, biće pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu BiH sa slabim snijegom. Vjetar umjeren, u Hercegovini umjerena do pojačana, bura. Na jugu i zapadu povremeno su mogući i jaki udari vjetra. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. U petak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -4 do 2, na jugu od 4 do 8 stepeni. U subotu, 22. januara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima jače naoblačenje sa juga. Jutarnje temperature od -12 do -6, na jugu od -3 do 3, a dnevne od -4 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni Celzijusovih.