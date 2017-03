Softić: Pismo iz 2016. bilo je mišljenje Registrara

SARAJEVO - Sakib Softić, agent koji je predao zahtev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije obratio se javnosti.

On je rekao da je pismo iz 2016. godine u kojem piše da on nije agent i da mu za reviziju treba novo imenovanje, mišljenje jednog Registrara suda, a ne mišljenje institucije MSP.

Softić objašnjava da je 9. marta primio obaveštenje Registrara MSP u Hagu da Sud neće preduzimati nikakve aktivnosti po dokumentu koji mu je predao 23. februara 2017. godine iz razloga što sadržaj ranijeg odgovora članova Predsedništva BiH "pokazuje da nikakva odluka nije donesena od kompetentnih organa BiH, u ime države, da zahteva reviziju presude".

"Priča o punomoći agenta je duboko ispolitizovana i zloupotrebljena u dnevnopolitičke svrhe. A prilika za to je pronadena na veb stranici Suda", tvrdi on, prenio je portal Klix.ba.

Softić je dodao da je Predsjednik Suda koji se povremeno obraća javnosti i pojašnjava rad Suda u pojedinim predmetima, na stranici Suda izdao 9. marta 2017. godine saopštenje u kojem je opisao hronologiju dešavanja povodom Aplikacije za reviziju Presude iz 2007. godine kao i odluku da Sud neće ništa preduzeti.

"Neke agencije verujući da to drugi neće pronaći požurile su s objavom da ih je licno kontaktirao Predsednik suda Roni Abraham (što naravno nije tačno) i informisao ih da je Registrar Suda, Kuvrer, 26. maja 2016. godine obavestio Sakiba Softića da mu je istekla punomoć i da mu je za reviziju postupka potrebna nova punomoć", kaže on.

On je naglasio da je istina da se 25. maja 2016. godine, obratio Registraru Suda i sledeći dan dobio pismo s njegovim odgovorom u kojem iznosi svoje mišljenje da je za reviziju presude, pošto je to novi predmet, potrebno ponovno imenovanje.

Softić je istakao da je to primio k znanju uvažavajuci njegovu poziciju šefa administrativnog osoblja Suda.

"Ali to nije nužno morao biti i stav Suda. Jer da je to tako, presuđivalo bi se na pisarnici suda. Sud ne bi bio ni potreban. Njegovo mišljenje, koje me pravno nije obavezivalo, ipak sam uzeo vrlo ozbiljno", rekao je Softić.