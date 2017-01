Softić: Sankcije Miloradu Dodiku očekivana stvar

Safet Softić (SDA), predsjedavajući Doma naroda BiH kazao je da su sankcije Miloradu Dodiku, u neku ruku, očekivana stvar, jer je nakon referenduma koji je održan prošle godine u septembru mjesecu bilo određenih najava da bi se američka adminsitracija mogla na osnovu toga sa određenom vrstom sankcija.

„Naravno nismo znali kakve će te sankcije biti, nismo znali da li će do njih uopće doći, ali mogu kazati da je to očekivana stvar. Poslije svakog perioda zagrijavanja dolazi period hlađenja i mislim da je ovo početak perioda hlađenja u BiH. Mislim da je ova odluka američke administracije, na neki način, uputila vrlo jasnu poruku da se, američka adminsitracija bila stara ili nova, neće odreći svojih temeljnih vrijednosti kada je BiH u pitanju, a to su prije svega suverenitet i integritet ove zemlje. To je jedna poruka i za one koji su za BiH, a i one koji od BiH žele nekakav drugačiji put, to je vrlo jasna poruka da će američka adminsitracija istrajati na primjeni Dejtonskog mirovnog ugovora u BiH i s te strane očekujem da svi podjednako, bez ikakve euforije razumiju ovu poruku na pravi način. Dakle, američka adminsitracija je garant Dejtonskog mirovnog ugovora, države supotpisnice Srbija i Hrvatska takođe su preuzele određene obaveze, a svi politički akteri imaju dodatnu obavezu da se dogovaraju u cilju zajedničkog života svih nas“, rekao je Softić.