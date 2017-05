Softić: U SDA ima ozbiljnih problema

SARAJEVO - Delegat SDA u Domu naroda BiH Safet Softić komentarisao je dnevno-političku situaciju kao i prašinu koja se podigla u vezi sa prijedlozima o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Softić je, u jutarnjem programu televizije "N1", objasnio zašto je Klub Bošnjaka pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa nakon prijedloga HDZ-a o izmjenama Izbornog zakona BiH.

"Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa je pokrenut jer je prijedlog zakona predložilo pet političara pod pokroviteljstvom HNS-a koji nije u poziciji da predlaže zakone. To je bila lista želja. Klub Bošnjaka u Domu naroda je iskoristio ovo prosto da bi Ustavni sud kazao šta je ovim izmjenama u skladu sa Ustavom, šta nije", rekao je Softić, a potom dodao:

"Izmjene su konstrukcija onoga što HDZ vidi i kako želi da uredi hrvatski status. Prijedlog SDA ne ide k tome da SDA predlaže Ustavno rješenje. Više od pet godina čekamo provođenje presude Sejdić - Finci. To je osnovni razlog zašto smo pokrenuli vitalni nacionalni interes. Oko takvih stvari se ne može trgovati i reći mi to želimo, to ne želimo".

Softić smatra da prvo moraju da se riješe presude Evropskog suda pravde.

"Moramo krenuti od toga da prvo rješavamo presude Evropskog suda i u sklopu toga pozabaviti se presudama Ustavnog suda BiH. To se može riješiti u jednom paketu. Polaz za rješenje je presuda Evropskog suda. Čak i HDZ zna da je njihov prijedlog neprihvatljiv, ne samo nama", rekao je delegat SDA u Domu naroda.

Softić je dodao da izborno zakonodavstvo nije pitanje dvije stranke niti pitanje dva naroda, već svih stranaka kojima je narod ukazao povjerenje.

"To je pitanje svih političkih stranaka koje imaju mandat od građana. To je krucijalno pitanje jednog društva kada je u pitanju izmjena Izbornog zakonodavstva. Da je HDZ u izmjenama Izbornog zakona načeo bilo šta što se tiče Republike Srpske, vidjeli biste galamu i buku", istakao je Softić.

Na pitanje kakvo je trenutno stanje u SDA, Softić je samo kratko odgovorio:

"U SDA ima ozbiljnih problema".

(N1)