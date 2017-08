Špirić: Isplata duga u novcu, zasluga Dodika

SARAJEVO - Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je da je isplata ruskog klirinškog duga BiH u novcu velika zasluga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovih dobrih odnosa sa Rusijom, jer se uspjelo dogovoriti da dug bude vraćen u novcu.

"Ovim dugom smo se bavili posljednjih deset godina, pregovarali i došli do konačnog rješenja, odnosno do isplate tog duga u novcu", naveo je on.

Špirić je podsjetio da su druge zemlje to pitanje završile naplatom roba ruskog porijekla, te da je jedino BiH dobila tu privilegiju da se isplata izvrši u novcu.

"Savez za promjene, odnosno SDS i PDP u to doba su bili u opoziciji i nisu ni znali da se na tome radi i razgovara. Oni su bili samo dio procedure koja je to mogla privesti kraju", istakao je Špirić u izjavi Srni.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica tvrdi da su SDS i Savez za promjene zaslužni za isplatu ruskog klirinškog duga BiH i Republici Srpskoj, dok ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Igor Crnadak kaže da će rješavanje klirinškog duga Rusije ostati zabilježeno kao jedan od uspjeha aktuelnog saziva Savjeta ministara BiH, u kojem učestvuju PDP i Savez za promjene.