Špirić: Ivanić da iznese svoj stav o MAP-u

BIJELJINA - Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ Nikola Špirić poručio je da bi bilo pošteno da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić iznese svoj stav o Akcionom planu za članstvo /MAP/ u NATO i da nema potrebe da komentariše stav SNSD-a.

"Jako me interesuje šta Mladen Ivanić lično i kao počasni predsjednik PDP-a misli o tome", rekao je Špirić Srni komentarišući Ivanićeve tvrdnje da je za otpočinjanje programa Akiconog plana za članstvo u NATO odgovoran SNSD.



Špirić je istakao da SNSD ima jasan stav, ali da smatra da sve druge političke partije u dodvoravanju bošnjačkom članu Predsjedištva BiH Bakiru Izetbegoviću u vezi sa NATO putem žele SNSD kao grudobran, jer nemaju snage ni za šta.



Prema njegovim riječima, ne mogu Srbi i SNSD biti "grudobran politike Mladena Ivanića".



"Ponašanje na ovakav način govori da Ivanić i Izetbegović misle isto. Ako misle isto moraju i da zastupaju isti stav i ja protiv toga nemam ništa", rekao je Špirić.



On je ocijenio da današnja Ivanićeva konferencija za novinare "još jednom pokazuje svu bedastoću srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH".



Špirić je, povodom tvrdnji PDP-a da ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija vrši pritisak na Glavnu službu za reviziju javnog sektora, istakao da se može polemisati o svačijim odlukama, pa i o odlukama i stavovima revizora.



"Ako imaju bolja rješenja, dobro bi bilo da ih ponude, ako imaju alternativu neka je ponude. NJihova jalova kritika da bi građanima omalovažili institucije i pojedince pa i ministra finansija, zapravo ih svrstava u front `janičara` i `halal ministara` u institucijama BiH", rekao je Špirić.



Špirić je ocijenio da pokušaj inkriminacije ministra finansija u uslovima globalne ekonomsko-finansijske krize, pa i krize koja je zahvatila ovaj prostor, predstavlja bezobrazluk prema građanima Republike Srpske.



Prema njegovim riječima, ako je glavni revizor "alfa i omega" svih procesa u Republici Srpskoj, onda druge institucije ne treba da postoje.



"Ali, ako je kancelarija glavnog revizora u zajedničkom frontu napada zajedno sa opozicijom na institucije Republike Srpske onda ministar ima pravo da na to upozori", rekao je Špirić.