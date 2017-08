Špirić: Raspravljati o djelu, a ne o liku glavnog revizora

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je da u Narodnoj skupštini Republike Srpske treba raspravljati o djelu, a ne o liku glavnog revizora, navodeći da postoje najmanje četiri razloga zbog kojih njegov Konsolidovani finansijski izvještaj za korisnike budžeta Srpske nije vjerodostojan.

"Ako je djelo u redu, onda je i glavni revizor u redu. Revizorski izvještaji nisu Sveto pismo da se o njima ne raspravlja kao što se to pokušava nametnuti ovih dana, iako većina nije ni pročitala izvještaj o kojem govore", rekao je Špirić Srni.

On je ocijenio da je izvještaj preobiman i napisan tako da je moguće manipulisati podacima i konstatacijama neupućenih, navodeći da je u analizi izvještaja primijetio bar četiri razloga zbog čega ovaj dokument nije vjerodostojan.

"Prvo, govori se o 120 miliona KM obaveza iz ranijih godina i revizija prvenstveno zamjera što nisu dobro planirane. Međutim, sporno je ovdje to što su revizori nešto iz prethodnih godina pripisali tekućem budžetu i tako dobili deficit tekućeg perioda koji to zapravo nije. Rashodi i izdaci, uključujući obaveze, evidentiraju se u godini u kojoj su nastali bez obzira kada se plate", pojašnjava Špirić.

Drugo, dodaje Špirić, u izvještaju koji se odnosi na ovih 120 miliona KM, na dva mjesta se navodi da su obrazloženja spornih pozicija, odnosno obaveza iz ranijih perioda, data u tački 6.1.3.3., a te tačke nema nigdje u izvještaju niti u sadržaju izvještaja, što dovodi u pitanje pouzdanost tog izvještaja.

"Iznijeti takav podatak i ne navesti obrazloženje je nečuveno. To znači da ni revizori, ni rukovodstvo nisu pročitali svoj izvještaj ili su svjesno sakrili ovo obrazloženje na koje se pozivaju na stranama 68. i 41. konsolidovanog izvještaja. Međutim, te tačke nema", istakao je Špirić.

Prema njegovim riječima, treći razlog je to što dva izvještaja o izvršenju budžeta, PIB /Periodični izvještaj o izvršenju budžeta/ i PIF /Periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima/, sadrže gotovo iste podatke po različitim klasifikacijama i sami revizori su izračunali da u jednom od tih izvještaja treba biti iskazan suficit u budžetu od skoro 68 miliona KM, a u drugom deficit od 50 miliona.

"Pa, je li suficit ili deficit? Ili ni oni ne mogu da se snađu u svom izvještaju", pita Špirić.

On je dodao da je četvrta nelogičnost to što u osnovnom finansijskom izvještaju, bilansu stanja, revizori navode da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat tekuće godine od 82 miliona KM, ali da to niko ne spominje jer nikome ne odgovara zbog političkih, a ne stručnih razloga.

Špirić je istakao i da se revizori u izvještaju pozivaju na zakone o fiskalnoj odgovornosti i budžetskom sistemu kada daju ocjenu s rezervom i problematizuju navodni deficit od 120 miliona KM, a upravo ovi zakoni ih demantuju.

"Zbog svega je dobro da se raspravlja o ovom izvještaju, a potom i onima koji ih potpisuju", zaključio je Špirić.