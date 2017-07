Špirić: Zaključci komisije proslijeđeni na zakonit način

SARAJEVO - Nikola Špirić, predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad OBA kazao je novinarima da su zaključci Komisije za nadzor nad OBA proslijeđeni na zakonit način, jer su usvojeni na sjednici ove komisije.

„ Mi smo imali tri nastavka pretposljednje sjednice na kojima smo razgovarali o različitim tačkama i problemima koji se dešavaju u OSA. Bojim se da sadržaj i najava nove zajedničke sjednice Komisije za nadzor nad radom OSA i Izvještajno obavještajnog komiteta, kojeg čine predsjedavajući Vijeća ministara, njegova dva zamjenika i rukovodstvo OSA-e, koja je zakazana za 25. juli, je, kod onih koji OSA-u žele da predstave kao politički plijen, stvorila strah i sada žele da se stvari okrenu u drugom pravcu“, -kazao je Špirić.

U svom obraćanju on se pozvao i na važeće procedure, kazavši kako predsjedavajućeg Komisije ne bira PSBiH, nego članovi Komisije, dodavši kako bi bilo dobro da se poštuju procedure.

„ Nije OSA ni ova komisija Nikole Špirića. To je državna institucija. Ja upozoravam da se moraju graditi institucije, a ne pojedinci. Ne mogu da shvatm ako su zatvorene sjednice Komisije, otkud materijali u javnosti. A bavili smo se dvije bitne stvari. Prvo je akcija "Ušće", koja je ozbiljna priča za jednu obavještajnu službu, u kojoj je prvi put, koliko ja znam, jedna država zavela obavještajni rad prema susjednoj zemlji, prema Srbiji. Još to nismo doveli do kraja i otuda strah u Savezu za promjene, koliko je njihov kadar učestvovao u tome. Druga stvar su bili međuljudski odnosi unutar OSA“, istakao je Špirić.

Tvrdi da je sve učinjeno prema važećim zakonima.

„ Zaključci koji su potpisani, proslijeđeni su usvojeni, a Komisija na zadnjoj sjednici nije usvojila zapisinik i time će se baviti na narednoj sjednici. Poznato je kako se usvajaju zaključci i zato ja pitam otkud oni "vani". Komisija je usvojila zaključke, oni su proslijeđeni OSA i oni su postupali po tim zaključcima, jer su bili prisutni i na sjednici kad se glasalo. Kako nema stenograma, jer nema mogućnosti snimanja, zašto se parlamentarna većina nije potrudila da Komisija može da radi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka“, dodao je Špirić.

Prema njegovim riječima čini se da pojedini članovi Komisije žele da OSA nadzire Komisiju, a ne Komisija OSA kako je predviđeno zakonom.

„ Ovdje se neki ponašaji kao saradnici OSA, a nekao članovi Komisije. Nije Komisija Nikole Špirića, niti je OSA služba direktora. Ja hoću da Komisija bude ta koja neće dozvoliti da se izlazi izvan zakona i da bude podrška u zakonitom radu OSA“, - kazao je Špirić.

Podsjetio je kako je tanije izjavio da je akcijom "Ušće" utvrđeno da nije prisluškivan Alekandar Vučić, ali da je istraga o ovom slučaju nastavljena i da treba odgovoriti na pitanje da li je bilo prekomjerne primjene tehnihe, dodajući kako nije "stavljena tačka" na akciju "Ušće".