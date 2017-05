Stanić: Nisam tražio novac da napustim SDS

BANJALUKA - Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić demantovao je danas da je tražio novac da napusti SDS, rekavši da nikada ne bi napustio narodnu stranku da pređe u "kriminalnu stranku".

"To je stranka grupe lopova koja je ojadila RS na čelu sa predsjednikom Republike. Iz SDS-a bih istupio samo ako me istjeraju", rekao je on.

Dodao je da ostaje pri tvrdnjama da je novac umjesto u bolnicu otišao u Igokeu.

"Ako predsjednik hoće da demantuje da je Igokea reketaški klub, neka demantuje da je dato 20 miliona kredita fabirci Birač jer za taj posao uzet reket od 600 hiljada maraka za Igokeu. Odgovorno tvrdim da je od donacije grčke vlade trebalo da se gradi bolnički centar u Kasindolu ali da su sredstva preusmjerena na izgradnju dvorane u Alekandrovcu", zaključio je on.

Predsjednik RS i SNSD-a Milorad Dodik rekao je ranije da Igokea nikada nije uzela sponzorstvo iz bilo kojih javnih sredstava kao ni iz Birča, osim od strane nekoliko privatnih banaka, te da nisu tačne Stanićeve tvrdnje da je dvorana za Igokeu napravljena na uštrb bolnice u Istočnom Sarajevu.