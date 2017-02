Stevandić: OBA sa sebe skida odgovornost

SARAJEVO - Rukovodstvo Obavještajno-bezbjednosne agencije želi da sa sebe skine odgovornost optužujući druge za svoje propuste, kazao je danas "Nezavisnim" Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

On je ocjene nekih poslanika koji su članovi Zajedničke komisije za nadzor nad OBA da je odgovoran zato što je "državna tajna" iscurila u javnost i da time treba da se bavi i Tužilaštvo BiH okarakterisao kao neutemeljene i kao odraz nepoznavanja materije.

"Dokument sam dobio poštom. Nisam ga dijelio okolo. Znam šta kao potpredsjednik NS RS i poslanik mogu, a šta ne. Pokazao sam dokument ljudima koji su ovlašteni. Ti poslanici su polupismeni i ne znaju šta je njihova obaveza. Umjesto da oni kontrolišu OBA, OBA kontroliše njih", kazao je Stevandić.

Podsjetimo, Osman Mehmedagić, direktor OBA, podnio je službeni izvještaj Tužilaštvu BiH protiv uposlenika ove agencije o počinjenom krivičnom djelu odavanja tajnih podataka, nakon otuđenja iz Agencije dokumenta u predmetu "Ušće" koji se bavi navodima o prisluškivanju zvaničnika Srbije.

U vezi s otuđenjem tog dokumenta, članovi Zajedničke komisija za nadzor nad radom OBA u januaru su razgovarali s rukovodstvom Agencije, kada su prezentirani podaci o operaciji Agencije, a Komisija je utvrdila da je OBA postupala u skladu sa zakonom. Zbog otuđenja tajnog dokumenta Mehmedagić je naredio provođenje istrage radi utvrđivanja na koji način je to urađeno i time omogućeno pojavljivanje u javnosti, a Inspektorat Agencije je sproveo istragu te podnio službeni izvještaj direktoru, na osnovu čega je i podnesen službeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Takođe, Mehmedagić je pokrenuo disciplinski postupak protiv zaposlenika Agencije, te ga suspendovao do okončanja postupka. Iz OBA su iskazali spremnost da pomognu agencijama za provođenje zakona i Tužilaštvu BiH, radi potpunog rasvjetljavanja slučaja, da bi se provelo krivično gonjenje prema svim osobama koje su neovlašteno kopirale i omogućile neovlaštenim osobama pristup tajnom dokumentu.

Iako su "Nezavisne" uputile upit Tužilaštvu BiH u kojem traže informaciju o tome da li je ovaj dokument u posjedu Tužilaštva BiH i da li će na osnovu njega biti formiran predmet, iz Tužilaštva BiH, izuzev informacije da je upit zaprimljen, nismo dobili nikakav odgovor.

Damir Bećirović (DF), član Zajedničke komisije za nadzor nad OBA parlamenta BiH, kaže da je bio dogovor da se Komisija sastane čim budu poznate informacije ko je osoba koja je iznijela tajni dokument.

"Ta osoba je sad poznata, ali ne možemo sazvati sjednicu, jer Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije, vjerovatno to neće učiniti zbog trenutne političke situacije. Možemo prikupiti sedam potpisa da sazovemo sjednicu, ali to neće značiti mnogo jer odluku ne možemo donijeti bez Srba, a pretpostavljam da se na toj sjednici niko od njih ne bi pojavio", rekao je Bećirović, koji smatra da bi Tužilaštvo BiH trebalo da se pozabavi i osobom koja je to dijelila novinarima, a i poslanicima u NS RS.

Mirsad Mešić, član Komisije, kaže da je na Tužilaštvu da se pozabavi ovim predmetom i da vidi ima li materijala za podizanje optužnice protiv onih koji su iznoseći državne tajne ugrozili BiH. Mišljenja je da trenutna blokada neće uticati na rad ove komisije i da će sjednica biti uskoro zakazana.

Nikola Špirić, predsjedavajući Zajedničke komisije, a ni njegovi zamjenici Bariša Čolak i Safet Softić danas nisu odgovarali na telefonske pozive.