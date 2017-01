Stevandić: Prekid saradnje sa Inckom uz saglasnost svih političkih faktora

BANJALUKA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas Srni da parlament zvanično može prekinuti komunikaciju i saradnju sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom i OHR-om ako se o tome postigne saglasnost svih političkih faktora u Srpskoj.

Govoreći o mogućnosti sazivanja posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi se mogla donijeti takva odluka, Stevandić je naveo da bi dogovor u vezi s tim mogao biti otežan, "jer sve političke partije /iz Srpske/ nisu ravnomjerno osudile Inckovo djelovanje i vrijeđanje".

Stevandić je u tom smislu izrazio žaljenje što nije postignut viši nivo srpskog jedinstva poslije 9. januara, Dana Republike Srpske, jer su neki predstavnici srpskih partija podilazili NATO-u i međunarodnoj zajednici.

"Kako će to do kraja ostati, vidjećemo kada se izjasne organi tih partija", rekao je Stevandić.

On je dodao da je upravo Incko taj koji je prekinuo saradnju sa svim institucijama u Srpskoj, jer s njima komunicira isključivo na osnovu uvreda, prijetnji i omalovažavanja, što nije saradnja.

Komentarišući saopštenje OHR-a da su sve strane, prema Dejtonskom sporazumu, obavezne da sarađuju sa visokim predstavnikom, Stevandić je dodao da je i Incko obavezan da sarađuje sa institucijama Srpske.

"Ali, on s nama ne sarađuje, već nas vrijeđa i ponižava, a to nije saradnja. On to treba da kaže svom ogledalu", poručio je Stevandić.

Vlada Republike Srpske je 12. januara donijela odluku o prekidu svake komunikacije i odnosa sa visokim predstavnikom u BiH i OHR-om dok se Valentin Incko ne izvini srpskom narodu zbog izrečenih uvreda, odnosno poređenja 9. januara - Dana Republike sa danom osnivanja Nezavisne Države Hrvatske /NDH/.