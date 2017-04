Stranke na kampanje potrošile 49,4 miliona

SARAJEVO, BANJALUKA - Političke partije u BiH, prema zvaničnim finansijskim izvještajima koje su dostavile Centralnoj izbornoj komisiji BiH, na kampanje za opšte i lokalne izbore u posljednjih 10 godina potrošile su 49,4 miliona KM.

Tako su stranke na posljednjim lokalnim izborima, sprovedenim u oktobru prošle godine, potrošile 7.026.056 KM, s tim da je od 106 političkih partija finansijski izvještaj dostavilo njih 63. Prema Izbornom zakonu, limit za finansiranje kampanje iznosio je 28,1 milion KM.

U periodu od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata lokalnih izbora 2016. godine političke stranke u svojim finansijskim izvještajima iskazale su ukupne prihode od 13,6 miliona KM, a od tog iznosa najviše se odnosi na prihode iz budžeta koji su iznosili 10,4 miliona KM, dok su fizička lica strankama donirala 1,3 miliona KM.

Istovremeno, zaključno sa krajem prošle godine, političke partije iskazale su obaveze dobavljačima po osnovu kredita i plata zaposlenih u iznosu od 6,8 miliona KM.

Što se tiče strukture troškova posljednje izborne kampanje u izvještaju o sprovođenju lokalnih izbora 2016. godine, koji će se naći pred poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH, navedeno je da je najviše novca otišlo na štampanje predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja i obavještenja u javnim glasilima i to 2,3 miliona KM, zatim na troškove štampanja plakata 1,4 miliona KM, a na plakatiranje 1,3 miliona KM. Najmanje novca, barem sudeći prema izvještajima, otišlo je na troškove štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima, i to svega 352.000 KM.

Stručnjaci u BiH slažu se da prikazani finansijski izvještaji sigurno ne predstavljaju stvarno stanje kada su u pitanju finansije u političkim partijama jer, kako kažu, daleko je to od transparentnosti i istine. Takođe naglašavaju da vlasti nemaju volje i snage, a vjerovatno ni znanja da na kvalitetniji način iskontrolišu finansijsko poslovanje političkih partija, na koje su upozoravali i neki međunarodni zvaničnici.

"Sigurno je da to nije pravo stanje. Mehanizmi kontrole su slabi i to treba jačati u svakom pogledu, ali se postavlja pitanje ko će to uraditi", rekao je Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije BiH.

Navodeći primjer finansiranja stranačkih posmatrača na izborima, Šehić navodi da se iz finansijskih izvještaja političkih stranaka ne može vidjeti koliko novca ode za te namjene, što takođe nije zanemariva suma.

"Tih ljudi je 50.000 i postavlja se pitanje kako budu plaćeni i da li su, kako je to zakon propisao, na njihove dnevnice plaćeni doprinosi. Partije tvrde da su to njihovi aktivisti i da im ne plaćaju, ali to nije tačno", kaže Šehić.

Troškovi kampanje

GODINA IZNOS

2006. 8.236.564

2008. 8.156.606

2010. 10.423.425

2012. 6.994.309

2014. 8.632.256

2016. 7.004.404

Ukupno: 49.447.564

Napomena: Brojevi su izraženi u konvertibilnim markama

Opšti izbori 2016. godine

2,3 miliona KM za štampanje predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja i obavještenja u javnim glasilima

1,4 miliona KM koštalo štampanja plakata

1,3 miliona KM potrošeno na plakatiranje

352.000 KM utrošeno na štampanje, umnožavanje i slanje predizbornog materijala biračima