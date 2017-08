Suđenje Mahmuljinu: Svjedočenja o ubistvima srpskih civila i vojnika

SARAJEVO - O ubistvima srpskih civila i vojnika u logoru mudžahedina u Kamenici kod Zavidovića 1995. godine danas je pred Sudom BiH u Sarajevu, na suđenju Sakibu Mahmuljinu, komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, govorila zaštićeni svjedok "S3".

Zaštićen svjedok "S3" ispričala je da je 11. septembra 1995. godine zarobljena sa zaštićenim svjedocima "S4", "S6" i "S7", te Slobodankom Jović, Milošem i Dejanom Pejićem, Dragom Đurićem, Milošom i Mitrom Jovićem, Milovanom Pavlovićem.

Prilikom zarobljavanja, istakla je ona, ubijen je Živinko Todorović, a ostalima su naredili da sa sebe skinu zlato.

"Zarobili su nas vojnici koji su govorili naš jezik, a bilo je i mudžahedina. Nas tri žene, `S4`, Slobodanku Jović i mene vode u salu u mjestu Kesten gdje je bilo mnogo naših vojnika /pripadnika Vojske Republike Srpske/ koji su bili goli i koji su izgledali kao da su ih tukli", rekla je svjedok "S3".

Ona se prisjetila da su ih nakon nekog vremena vezanih očiju i ruku odveli kombijem u logor mudžahedina u Kamenici, gdje su ih ispitivali o tome "kako su se našle među četnicima".

"Slobodanka je uspjela da skine povez i rekla je da je kroz daske vidjela kako za drveće vežu i razapinju naše ljude. Čula sam i kad su govorili - `Odsijecajte glave četnicima` i `Sakibe /Mahmuljine/ ostvario si svoj cilj`", navela je svjedok.

Zaštićeni svjedok "S3" tvrdi da je to veče pobijeno više od 60 ljudi, odnosno većina onih koji su s njom zarobljeni.

"Čula sam povike - `Nosite lopate i zakopajte četnike`. Tada su rekli - `Sad ste vas tri na redu`", navela je svjedok "S3".

Ona se prisjetila i da je odvedena u kamp Podbrezje, gdje je ispitivao mudžahedin Azibino iz Maroka, koji je rekao da je prije rata studirao u Beogradu.

"Bili smo tu do 28. septembra i svašta su radili, samo što nas nisu silovali. Čovjek koji me je ispitivao rekao je da neću živa izaći i da će me ubiti metkom, civilizovano", ispričala je svjedok.

Od mudžahedina su je, kako je navela, preuzeli pripadnici takozvane Armije BiH i odveli u neku školu, nakon toga je prebačena u Zenicu, a razmijenjena je 15. novembra 1995. godine u Jelahu.

Na današnjem ročištu je bez prisustva javnosti svedočila zaštićeni svjedok "S4".

Suđenje komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Mahmuljinu biće nastavljeno u srijedu, 6. septembra u 9.00 časova.

Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant Trećeg korpusa, u čijem je sastavu djelovao i odred "El mudžahedin", ništa nije preduzeo da spriječi zločin pripadnika ovog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.