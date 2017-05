Suđenje za "Veliki park": Svjedocima nepoznata sudbina zarobljenih vojnika

SARAJEVO - U Sudu BiH danas je, iskazima dvojice svjedoka Tužilaštva BiH o dešavanjima u sarajevskom naselju Dobrinja, nastavljeno suđenje u predmetu "Veliki park" u kojem su bivši komandant Specijalne jedinice MUP-a takozvane RBiH Dragan Vikić i još tri lica optuženi za ratne zločine protiv osam zarobljenih pripadnika JNA srpske nacionalnosti 1992. godine u Sarajevu.

Svjedok Ferid Mujezinović rekao je da je početkom aprila 1992. godine, kao pripadnik Teritorijalne odbrane i lice zaduženo za dobrinjsko naselje "C pet", obaviješten o tome da neko hoće da "digne" transporter na kojem su bili mitraljez i protivavionski mitraljez, koji se nalazio 50 metara od njegove zgrade.

"Otišao sam tamo i vidio uznemirenog čovjeka koji je u ruci držao ručni bacač okrenut prema transporteru i izvjesnog Hadžića, koji je kasnije bio komandant na Dobrinji. U transporteru je bilo osam vojnika u uniformi JNA, nisu imali oružje, samo fišeklije sa ručnim bombama", naveo je Mujezinović.

On je rekao da su zarobljeni vojnici odvedeni do Stanice policije koja je bila smještena u mjesnoj zajednici, a udaljena 60 do 70 metara od mjesta gdje se nalazio transporter.

"Ispred Policijske stanice nije bilo nikoga, a svih osam zarobljenih ušlo je unutra. Ja nisam ulazio, vratio sam se do transportera da sa njega skinem naoružanje, nakon čega sam otišao kući", ispričao je Mujezinović.

On kaže da ne zna šta se dalje dešavalo sa vojnicima, te da je poslije godinu dana čuo "da su izvedeni iz Vikićevih prostorija i ubijeni pred njegovim vratima, što su teške optužbe".

Bivši pripadnik vojne policije na Dobrinji Senad Memišević rekao je da je prvu informaciju o transporteru koji "hoće da puca prema zgradama i po civilima" dobio u ranim popodnevnim časovima.

"Na mjestu događaja vidio sam transporter koji je sletio sa puta, spala mu je lijeva gusjenica. Tražio sam da ne pucaju, da se predaju. Komandir transportera, sa kojim sam razgovarao, rekao je da će se predati, što su učinili. Izašlo je osam uniformisanih, nenaoružanih komšija rezervista, a ne vojnika, od kojih sam većinu poznavao", naveo je Memišević, koji je od januara 1993. godine bio pripadnik Vikićevih specijalaca.

Svjedok je potvrdio da su zarobljenike kroz špalir okupljenih građana, kojim nisu dali da ih tuku, sproveli do Policijske stanice na Dobrinji, gdje je komandir transportera tražio da razgovara sa izvjesnim pukovnikom iz Lukavice.

"I ja sam razgovarao sa pukovnikom i tada je rečeno da niko ne smije da dira zarobljene. Nakon toga čuo sam se sa komandantom Vojne policije Kerimom Lučarevićem koji mi je rekao da će po njih doći kombi. Došle su dvije osobe u zatvorenom kombiju i preuzele vojnike, o čemu sam obavijestio Lučarevića. Odvezeni su prema opštini Novi grad, ne znam tačno gdje", ispričao je Memišević, naglasivši da ne zna šta se sa njima dalje dešavalo.

Na početku suđenja, Vikićev branilac Fahrija Karkin zatražio je da suđenje bude odgođeno do daljeg zbog informacije da je protiv Nedžada Herende i Edvina Jusića raspisana međunarodna potjernica, a koje Tužilaštvo BiH sumnjiči da su ubili osam vojnika u sarajevskom Velikom parku.

Karkin smatra da bi njihovo privođenje i spajanje u sudskom postupku sa ostalima umnogome promijenilo tok suđenja.

Sud je odbio njegov prijedlog uz konstataciju da je neizvjesno kada će Herenda i Jusić biti privedeni.

Današnje suđenje pratila je i predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo Mirjana Cabo koja je nakon suđenja rekla novinarima da daje punu podršku tužiocu Vesni Ilić da istraje u istini i pravdi, da bi konačno dočekali da neko odgovara za ovaj zločin.

"Svima je poznat ovaj zločin, a niko ne zna gdje su ti ljudi. Mi raspolažemo dopisom da su oni pušteni i 25 godina čekamo da dođu kućama. Ne znam šta će dalje biti, ali se nadam da će tužilac uspjeti bar nešto dokazati i vratiti posmrtne ostatke i nekoga optužiti za ovaj i niz zločina koji su se dešavali u Sarajevu", navela je Cabo.

Za ratne zločine protiv zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu optuženi su bivši komandant Specijalne jedinice MUP-a RBiH Dragan Vikić, bivši ministar unutrašnjih poslova takozvane RBiH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.

Optuženima je stavljeno na teret da su znali i bili informisani o zarobljavanju osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

Prema optužnici, oni su bili informisani o stavljanju zarobljenih vojnika JNA pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva gdje su ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja.

Nakon ubistva, tijela pripadnika JNA su sklonjena i odvezena s ciljem da se uklone i prikriju dokazi.

Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još traga.

Suđenje će biti nastavljeno 25. maja.