Svađa Šepića i Džaferovića obilježila raspravu o akcizama u parlamentu BiH

SARAJEVO - Sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj se između ostalog raspravljao o setu zakona o akcizama, obilježila je svađa dojučerašnjih stranačkih kolega - poslanika SDA.

Naime, poslanik Salko Sokolović obavijestio je danas ovaj dom da su on i njegove kolege Senad Šepić i Sadik Ahmetović oformili novi klub Nezavisni blok i da će od sada djelovati u okviru njega, a ne u okviru SDA.

Nakon toga došlo je do oštre polemike između poslanika Senada Šepića i Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg ovog doma, koji je Šepića upozorio da ne može voditi izbornu kampanju iz poslaničke klupe, na što mu je Šepić poručio da se opusti i da on ima pravo da govori i iznese svoje mišljenje. Potom je Džaferović svom dojučerašnjem stranačkom kolegi poručio da ne može voditi dijalog sa njim, jer on je predsjedavajući.

Poslije žustre rasprave, Sadik Ahmetović, poslanik Nezavisnog bloka, poručio je rukovodstvu SDA da kolektivno podnesu ostavku, te da stranka formira privremeno nezavisno tijelo koje će sazvati vanredni kongres partije.

Džaferović je kazao da su Sokolović i Ahmetović ovim potezom sami sebe isključili iz SDA, te da će konačni stav Predsjedništvo SDA dati na prvoj narednoj sjednici. Podsjećamo da je nedavno Predsjedništvo iz stranke isključilo Šepića, dok su Ahmetoviću, Sokoloviću i Šemsudinu Mehmedoviću izrekli javni ukor. Nakon toga odmetnuta četvorka SDA odlučila je da formira svoj klub, ali na kraju Mehmedović nije ušao u novoformirani klub Nezavisni blok. Sankcije protiv njih izrečene su jer nisu glasali za akcize i time su, kako je zaključeno na sjednici Predsjedništva SDA, narušili ugled i nanijeli štetu stranci.

I upravo danas poslanici su po četvrti put raspravljali o akcizama za koje je Komisija za finansije i budžet ovog doma dala negativno mišljenje. Na sjednici su se čula međusobna optuživanja pozicije i opozicije u pogledu njih, a kako stvari stoje, to će i u budućnosti biti vruća tema. Ovim zakonom predviđeno je povećanje akciza za 15 feninga, što bi bilo utrošeno na izgradnju cesta i autocesta, dok je usvajanje takvih izmjena zakona uvjet za nastavak aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

U toku rasprave, Mladen Bosić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg ovog doma, kazao je da Savez za promjene sada neće glasati za akcize taman i kada bi se odlučilo da se usvoji odluka o uvođenju plavog dizela.

Maja Gasal-Vražalica, poslanik DF-a, kazala je da je Vijeće ministara BiH trebalo da krene od smanjenja plata parlamentarcima i sebi, jer su najplaćeniji u regionu. Njen kolega Jasmin Emrić (A-SDA) kaže da su neutemeljene tvrdnje da se ovim zakonom obezbjeđuju dodatna sredstva za izgradnju cestovne infrastrukture.

Damir Arnaut, poslanik SBB-a, smatra da je mlak pristup Vijeća ministara.

"SBB i dalje stoji uz ovaj zakon, ali smo razočarani stavom Vijeća ministara", rekao je Arnaut.

Salko Sokolović, poslanik kluba Nezavisni blok, rekao je da je stav Komisije da bi donošenje ovakvog zakona imalo negativne posljedice po standard građana BiH. Podsjetio je da je akciza na gorivo uvedena 2009. godine i da su na svojoj koži to povećanje prvo osjetili poljoprivrednici kojima je još 2009. godine obećan plavi dizel.

"Od tada je prošlo šest i po godina i poljoprivrednici nisu dobili plavi dizel. Interesuje me šta je suštinski razlog zašto u BiH ne može biti plavog dizela, a u zemljama EU i regiona on postoji", rekao je Sokolović.

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović ocijenio je da je prije usvajanja seta zakona potrebno vidjeti gdje se troše sredstva koja su do sada izdvajana za izgradnju puteva.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, na kraju rasprave o akcizama kazao je da su spekulacije u vezi s krpljenjem rupa u budžetu neutemeljene i apsolutno netačne.

Poslanici su razmatrali u prvom čitanju i izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji je predložio Arnaut. Izmjenama ovog zakonskog rješenja predlaže se izmjena odredbe prema kojoj vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza nad svim vozilima, uključujući i vozila hitne pomoći i vatrogasaca. Momčilo Novaković iz NDP-a kazao je da je potrebno značajno redefinisati listu onih koji imaju pravo na pratnju.