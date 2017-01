Švarc-Šiling: SAD zbog Kosova nisu uvele Dodiku sankcije 2006.

SARAJEVO - Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Švarc-Šiling ocijenio je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) trebale mnogo ranije uvesti sankcije predsjedniku RS Miloradu Dodiku te da je iznenađujuće da su se sada konačno odlučile na to, budući da je on to tražio još u vrijeme svog mandata.

"Još sam 2006. godine tražio uvođenje sankcija Dodiku, ali SAD mom zahtjevu tada nije udovoljio da se ne bi ugrozili tadašnji pregovori s Kosovom", pojasnio je Švarc-Šiling.

Dodao je da ovakva odluka SAD-a pokazuje da situaciju u BiH iznenada uzimaju vrlo ozbiljno i zaljučio da iste mjere ne treba tražiti baš izričito od Srbije, već prije od ostalih država članica Evropske unije.