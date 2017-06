Svjedok na suđenju Zukiću i ostalima: Tražili su da zaposlim sina našeg radnika

SARAJEVO - U Općinskom sudu u Sarajevu nastavljeno je suđenje Amiru Zukiću, generalnom sekretaru SDA i poslaniku u Parlamentu FBiH, i drugim optuženim u predmetu "Bosna".

Prvi svjedok Tužilaštva KS bio je Edisej Sjerotanović, direktor "Elektrodistribucije" Zenica, koji je ispričao kako je Esed Džananović, bivši izvršni direktor "Elektroprivrede BiH", tražio od njega da zaposli Ismeta Keserovića iz Zavidovića.

Svjedok je kazao da je nakon njegovog imenovanja u februaru 2016. godine obaviješten da je bravar u Travniku preminuo te da je potrebno zaposliti osobu koja će ga zamijeniti. Međutim, umjesto za bravara, raspisan je konkurs za elektromontera, a Džananović je nazvao Sjerotanovića i rekao mu da Ismet Keserović bude primljen na poziciju te mu je dao njegov broj telefona.

Nakon što je ustanovljeno da je riječ o sinu dugogodišnjeg uposlenika "Elektroprivrede" Seada Keserovića i da Džananovićev kandidat živi u Zavidovićima, Sjerotanović je nazvao Džananovića kako bi ga obavijestio da se protivi zapošljavanju, jer bi se povećali troškovi preduzeća i jer kandidat ne bi mogao raditi dežure s obzirom na to da ne živi u Travniku.

Sjerotanović tvrdi da se Džananović tada složio, ali da nije odustao od svojih namjera. U telefonskom razgovoru je rekao Sjerotanoviću da će mu "dostaviti drugo ime kada njemu ovi njegovi dostave".

Sjerotanović je još potvrdio da mu je uposlenik Šemso Fehrić na sastanku prenio da mu je kući dolazio uznemireni Sead Keserović te da mu je rekao mu u Zavidovićima traže 16.000 KM za zaposlenje sina.

Ispričao je kako je pozvao Seada Keserovića na razgovor te da mu je Keserović, u prisustvu Fehrića i pravnika u "Elektrodistribuciji" Zenica Zlatana Hadžića, kazao da mu je Ismet Alihodžić, nakon što je bezuspješno pokušavao zaposliti sina, predložio da ga upozna s ljudima koji mu mogu pomoći da zaposli sina za novac.

Prema Sjerotanovićevim riječima, Alihodžić je Keseroviću tada spomenuo Ramiza Karavdića, Senada i Nedžada Traku te Safeta Bibića. Keserović je digao kredit od 16.000 KM, ali je odustao od namjere da sinu "kupi" radno mjesto te je od navedenih osoba tražio da vrate sinove dokumente, što su oni u više navrata odbili.

Keserović je Sjerotanoviću kazao da će slučaj prijaviti policiji, a on upozorio Keserovića da će u protivnom to učiniti on. Sjerotanović je na suđenju rekao da su nakon nekog vremena došla dva pripadnika FUP-a koji su ga pitali za slučaj Keserović.

Sedam dana kasnije, Sjerotanović je pozvan u FUP, gdje mu je, tvrdi, rečeno da zaposlenje neće biti realizovano, ali da on, ukoliko ga neko bude pitao, kaže da je sve završeno, odnosno da je Ismet Keserović zaposlen.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku te Ramiza Karavdića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi s primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i protivzakonito posredovanje. Zukića terete i za nedozvoljeno držanje oružja.