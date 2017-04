Svjedok vidio da je Azra Bašić zaklala Blagoju Đuraša

SARAJEVO - U nastavku suđenja za ubistvo i zlostavljanje zarobljenih srpskih civila u Domu JNA u Derventi i na području sela Polje 1992. godine, svjedok Tužilaštva BiH Momir Lazić rekao je da je vidio da je optužena Azra Bašić zaklala Blagoju Đuraša.

Tokom svjedočenja o stradanju srpskih zarobljenika iz naselja Čardak na području opštine Derventa, Lazić je naveo da su ga sa komšijama nakon zarobljavanja 26. aprila 1992. godine pripadnici 108. i 101. Riječke brigade, policije Derventske brigade i Teritorijalne odbrane odveli u Dom JNA u Derventi.

"Kada smo došli Stipica Martić, kojeg sam poznavao, prišao je da nas popiše i pitao me otkud ja tu. Rekao sam mu šta je bilo, a onda je došao jedan crni momak koji mu je rekao da mene ne piše `jer ću ići vodenim putem do Miloševića`. Nakon toga mi je neki Dejan, koji je iz JNA prebjegao u HVO, rekao `Sad ćeš vidjeti kako Srbin udara Srbina` i počeo me tući, ali me nije mogao oboriti. Drugi me udario nogom u glavu i pao sam, a onda su me svi počeli udarati po cijelom tijelu dok se nisam onesvijestio", posvjedočio je Lazić.

Kada je malo došao svijesti vidio je kaišem vezanog Blagoju Đuraša kojeg su vojnici vodili po sali i udarali pendrecima i sajlama. Sa njima je bila i žena nižeg rasta, kratke crne kose u uniformi HOS-a za koju je kasnije saznao da se zove Azra i da dolazi iz Rijeke.

"I ona je udarala sve redom. Kada je naišla pored mene, tako me udarila da sam pao. Nakon toga je otišla do Blagoja kojeg su još tukli. Pored njega je kleknuo jedan vojnik i vidio sam da mu je on na desnoj butini urezao veliki krst", ispričao je Lazić.

On je dodao da su Đuraševe posljednje riječi bile "Pravda će pobijediti", nakon čega je Bašićeva kleknula pored njega i, pošto je krkljao, rekla "Da lakše diše".

"Zabola je nož, izvadila ga, okrenula se i otišla. Vidio sam to. Bio sam par metara od njih. Krv je krenula, a Radojica Garić i Ostoja Šarčević morali su je lizati. Jedan vojnik im je rekao: `Kad ližete srpsku krv, kako bi tek lizali ustašku`. Poslije su izvadili zastavu na koju su stavili lobanju, pjevali i slavili, a nas su odveli u podrum", prisjetio se Lazić.

Drugi svjedok Tužilaštva BiH Čedo Marić kaže da ne zna ko je zaklao Blagoju Đuraša, ali da mu je Mile Kuzmanović kasnije rekao da je to učinila Azra Bašić. Naveo je da je vidio da su Đuraševa leđa bila rasječena, ali da ne zna da li je to Bašićeva uradila.

Svjedočeći o svom stradanju u Domu JNA, Marić je ispričao da je i njega tukla niska, krupna žena koja je bila u uniformi i imala veliki nož.

"Čuo sam da je to bila Azra. I mene je tukla, oborila na pod i gazila nogama na kojima je imala čizme, dok se nisam onesvijestio. Nožem mi je urezala krst na čelu i zarezala me ispod vrata. Bio sam ošamućen i osjetio sam krv po licu. Neko mi je rekao da imam krst na čelu", rekao je Marić.

Azra Bašić je optužena da je kao pripadnik HVO-a od 26. aprila do početka maja 1992. godine u prostorijama Doma JNA u Derventi i na području sela Polje učestvovala u ubistvu, mučenju i nanošenju velikih patnji i povreda srpskim zarobljenicima.

Naredno ročište je 12. maja za kada je najavljeno saslušanje nova tri svjedoka Tužilaštva BiH.