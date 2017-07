Svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije BiH

SARAJEVO - U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije Bosne i Hercegovine. Stanovništvo BiH čini ispod 0,05 odsto ukupne svjetske populacije. Na globalnom nivou, broj muške populacije blago nadmašuje broj ženske populacije, te se u ovoj godini procjenjuje da 102 stanovnika muškog pola dolazi na svakih 100 žena.

To je saopštila Agencija za statistiku BiH povodom Svjetskog dana stanovništva, koji se obilježava 11. jula.

Prezentujući najnovije podatke o svjetskoj populaciji iz Agencije je navedeno da je sredinom 2017. godine broj stanovnika naše planete iznosio oko 7,55 milijardi, od čega gotovo 60 odsto u Aziji, 17 odsto u Africi, 10 odsto u Evropi, a ostatak se odnosi na druge kontinente.

Djeca do 15 godina čine oko 26 odsto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 oko 13 odsto.

Usljed procesa starenja svjetskog stanovništva, očekuje se da do 2050. godine bude podjednak broj djece do 15 godina i osoba starijih od 60 godina. U Evropi je 25 odsto stanovništva starije od 60 godina, a očekuje se da će udio ove kategorije stanovništva porasti na 35 odsto do 2050. godine.

Na drugoj strani, u Africi koja ima najmlađe stanovništvo očekuje se rast udjela ove kategorije sa sadašnjih pet na devet posto u 2050. godini.

Godišnji broj živorođene djece u svijetu iznosi oko 141 milion, a umre oko 58 miliona stanovnika, te prirodni priraštaj iznosi oko 83 miliona stanovnika godišnje.

Stanovništvo u svijetu raste po stopi od 1,1 posto godišnje, ta stopa je u opadanju i predviđa se njeno smanjivanje u narednom periodu.

Očekuje se nastavak rasta svjetske populacije, s tim što će stopa rasta nastaviti da se smanjuje. Za očekivati je i smanjenje fertiliteta svjetskog stanovništva, što će osim sporijeg rasta voditi i starenju svjetske populacije. Tome će doprinjeti i produženje životnog vijeka.

Takođe, očekuju se velike razlike u demografskom razvoju među pojedinim zemljama, dok jedne očekuje depopulacija, drugima predstoji brz rast stanovništva.

Među glavnim procesima koji se odnose na svjetsko stanovništvo je i proces urbanizacije. Dok je gradsko stanovništvo u 1975. godini obuhvatalo 37 odsto svjetske populacije, procjenjuje se da od 2008. godine prvi put u istoriji većina svjetskog stanovništva živi u gradovima i da će se rast udjela urbanog stanovništva nastaviti i u predstojećem periodu, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.