Tegeltija: Aranžman sa MMF-om pred raskidom

BANJALUKA - Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je u blokadi i vrlo je realno očekivati da zbog blokada političke prirode iz Federacije BiH dođe do njegovog raskidanja, rekao je "Nezavisnim" Zoran Tegeltija, ministar finansija RS.

On je istakao da je nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a u petak izvjesno da će ta institucija čekati do kraja marta da se domaći faktori usaglase u vezi s ispunjavanjem preostalih prethodnih mjera iz Pisma namjere, te da se, ako do tog roka obaveze ne budu ispunjene, očekuje raskidanje proširenog aranžmana sa MMF-om.

"Ukoliko se iza toga ništa ne desi, onda će sasvim sigurno doći do prekida aranžmana i moraće se otvoriti neki novi pregovori o nekom novom aranžmanu", rekao je Tegeltija i napomenuo da je RS ispunila sve obaveze.

Prema njegovim riječima, blokade dolaze iz parlamenta FBiH i Savjeta ministara BiH, koji, kako tvrdi, nisu ispunili dogovorene obaveze, od kojih se najvažnija odnosi na Zakon o akcizama.

Iako će se danas sastati Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Tegeltija ne očekuje da se to pitanje nađe na dnevnom redu, jer je, kako je rekao, blokada političke prirode i nalazi se na nekom drugom mjestu.

"UO UIO nije taj koji donosi odluku, niti taj koji blokira. Potpuno je jasno svima, uključujući i predstavnike MMF-a, da blokade dolaze sa najviših nivoa vlasti u FBiH i dok se te političke blokade ne otklone mislim da je nepotrebno da se odgovornost spušta na neke druge nivoe", rekao je on.

Kao posljedica toga, kako je istakao, RS će se za izmirivanje svojih obaveza oslanjati na domaće izvore i na finansiranje na domaćem finansijskom tržištu, ali ne isključuje ni traženje finansiranja na međunarodnom tržištu, ne računajući MMF.

"U nekom sljedećem periodu biće sigurno otežano finansiranje. U ovom trenutku se ne bavimo spekulacijama šta će biti ako se desi ovo ili ono, nego se isključivo bavimo ispunjenjem obaveza koje smo dogovorili u prethodnom periodu. Koncentrisani smo na reforme i na ispunjavanje mjera koje smo definisali u programu Vlade za 2017. godinu", rekao je Tegeltija.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH su nam kratko izjavili da su sve što se tiče aranžmana rekli u prethodnom periodu i da nemaju ništa novo da dodaju, dok nam iz Ministarstva finansija FBiH niko nije odgovorio na pisani upit.

I u Kancelariji MMF-a u Sarajevu su nam samo rekli da očekuju da domaće vlasti ispune ono što je usaglašeno i dogovoreno i da mimo toga ne mogu ništa komentarisati.

Podsjećanja radi, Savjet ministara BiH i dvije entitetske vlade usaglasile su se o Pismu namjere u vezi sa produženim aranžmanom sa MMF-om mjesec dana prije lokalnih izbora prošle godine u visini od 553 miliona evra, ali je do sada isplaćena samo jedna tranša. Aranžman je, u saradnji sa Svjetskom bankom, bio dio paketa za Reformsku agendu EU, čime je i njeno sprovođenje bez nastavka saradnje sa MMF-om dovedeno u pitanje.