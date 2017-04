Tegeltija: Sahranjeni aranžman s MMF-om i Reformska agenda

BANJALUKA – Današnjim glasanjem u parlamentu BiH o zakonu o akcizama BiH definitivno su sahranjeni i Reformska agenda EU i aranžman sa MMF-om, rekao je Zoran Tegeltija, ministar finansija RS.

On je za tu situaciju okrivio parlamentarnu većinu na nivou BiH i izrazio žaljenje što je, kako je rekao, Savez za promjene pristao da bude dio krize koja je nastala u FBiH.

„RS će nastaviti funkcinoisati kao i do sada bez aranžmana sa MMF-om. SNSD je pokušao da spasi obraz BiH pred međunarodnim institucijama, ali to očigledno nije bilo dovoljno“, rekao je on.

Dodao je da će RS svoje potrebe finansirati iz drugih izvora, mada je podsjetio da su sredstva MMF-a najpovoljnija sa stanovišta kamata i ostalih uslova.

Tegeltija tvrdi da SDS nije glasao za zakon zbog političkih razloga a ne da obezbijedi plavi dizel za poljoprivrednike u RS.

„SDS neka prestane da se krije iza poljoprivrednih proizvođača jer je Vlada RS jasno saopštila da će obezbijediti još deset miliona maraka za potrebe poljoprivrednika“, naglasio je on.