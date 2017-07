BANJALUKA – U septembru će se u Parlamentarnoj skupštini BiH na dnevnom redu naći Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, najavio je Zoran Tegeltija, član Glavnog odbora SNSD-a i ministar finansija RS.

On je tokom Aktuelnog časa u Narodnoj skupštini RS na pitanje poslanika Branislava Borenovića rekao da će to biti zajednički prijedlog SNSD-a i HDZ-a, i da je to rezultat rada stručnog tima obje partije koje su u proteklih nekoliko mjeseci radile na tom dokumentu.