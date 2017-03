Tender pri kraju, pasoša neće nestati?

SARAJEVO - Pregovarački postupak za nabavku pasoških knjižica biće okončan početkom iduće sedmice i po svemu sudeći, kao što smo i ranije najavili, neće doći do nestanka i obustave izdavanja pasoša u Bosni i Hercegovini.

"Postupak ove nabavke bi trebalo da bude okončan do 21. marta, do kada je na snazi okvirni sporazum sa sadašnjim dobavljačem. Nadamo se da neće doći do nepredviđenih situacija u postupku i da će se kontinuitet podnošenja zahtjeva kod nadležnih organa i izrada pasoša nastaviti i nakon ovog datuma", rekli su nam juče u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Ova agencija pregovarački postupak započela je 20. februara pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće u nabavci pasoških knjižica. Nakon toga, francuska kompanija "Gemalto", zbog čije žalbe su prethodna dva puta propadali tenderi, ponovo se žalila Kancelariji za razmatranje žalbi, ali je početkom marta svoju žalbu povukla.

Poslije toga, odnosno nakon što je "Gemalto" povukao žalbu, IDDEEA je nastavila s postupkom nabavke, utvrdivši da uslove za nastavak postupka ispunjavaju dvije kompanije i to UAB "Garsu pasaulis" iz Litvanije i banjalučka kompanija "Muehlbauer", koja već ima ugovor s IDDEEA o nabavci pasoša i koja je na prvom raspisanom tenderu dobila ovaj posao težak oko 22 miliona KM. Dobro upućeni u ovaj proces tvrde da je gotovo sigurno da će ova banjalučka kompanija, koja za BiH radi i lične karte i vozačke dozvole, sasvim sigurno dobiti i novi posao i da je to bilo jasno od onoga dana kada je objavljena tenderska dokumentacija.

Podsjećanja radi, tender za nabavku pasoških knjižica raspisan je prvo u maju prošle godine i na njega su bile pristigle dvije ponude. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 24. avgusta odlučila je da za dobavljača opet izabere banjalučku kompaniju "Muehlbauer", međutim na tu odluku žalila se francuska kompanija "Gemalto", a mjesec poslije toga Kancelarija za razmatranje žalbi uvažila je njihovu žalbu i poništila tender.

Nedugo nakon toga, tačnije 8. novembra, IDDEEA ponovo raspisuje tender, a kompanija "Gemalto" prije nego što je istekao rok za dostavljanje ponuda ponovo ulaže prigovor Kancelariji za razmatranje žalbi na tendersku dokumentaciju, koja 29. decembra ponovo poništava tender i postupak vraća na početak.

Već tada je bilo jasno da IDDEEA redovnom procedurom neće uspjeti okončati tender do 21. marta, do kada vrijedi sadašnji ugovor o nabavci pasoških knjižica, i u saradnji sa Savjetom ministara BiH i Kancelarijom za razmatranje žalbi donosi odluku da se ide na skraćeni postupak, odnosno da se zbog hitnosti posla novi dobavljač traži pregovorima.