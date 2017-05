Toči: Nema sigurnosti EU bez sigurnosti na zapadnom Balkanu

BRISEL - Natali Toči, specijalna savjetnica visoke predstavnice EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini, u intervjuu za portal European Western Balkans (EWB) kazala je da sigurnost EU ne može postojati bez sigurnosti na zapadnom Balkanu.

“Zapadni Balkan sastavni je dio Evrope, a jednog dana će biti i sastavni dio Evropske unije. Zato, sigurnost Evrope oslanja se na zapadni Balkan koliko i na zemlje članice EU. Bez demokratije, blagostanja i sigurnosti na zapadnom Balkanu, ne može biti ni evropske sigurnosti - kazala je.

Naglasila je da dosad nije čula nijednog zvaničnika ili političkog čelnika u EU da javno ili iza zatvorenih vrata sugeriše da zapadni Balkan neće eventualno postati dio Unije.

“Proces pristupanja doista jeste snažno vanjskopolitičko oruđe, ali cilj za zapadni Balkan je proširenje”, kazala je Toči.

Mnogo pažnje dato je ulozi "vanjskih aktera" na zapadnom Balkanu, pogotovo Rusiji i Turskoj. Međutim, Toči ne vjeruje da bi vanjski akteri mogli ugroziti EU udarajući na njenu "slabu tačku".

“Ne vjerujem da će se to desiti. A to kažem zato što sam duboko uvjerena u evropsku budućnost zapadnog Balkana. S obzirom na to, zaista je bitno za EU da ojača otpornost zapadnog Balkana kako bi zemlje regiona mogle pružiti otpor i odmaknuti se od destabilizujućeg uplitanja ako i kada se ono desi - zaključila je Toči u intervjuu za EWB.