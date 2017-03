Trećina parlamentaraca FBiH bez ikakve inicijative

SARAJEVO - Trećina poslanika i delegata Parlamenta FBiH prošle godine nije postavila nijedno pitanje, nije dala nijednu inicijativu niti uložila amandman, dok je u Parlamentarnoj skupštini BiH situacija nešto bolja, pa je tako bez pitanja, inicijativa i amandmana bilo njih šest.

U Parlamentu FBiH, kako navode u nevladinoj organizaciji "Centri civilnih inicijativa" (CCI), čak 52 od 152 poslanika i delegata nije imalo nijednu inicijativu, pitanje ni amandman, s tim da ih je troje došlo naknadno kada su zamijenili kolege koje su preuzele druge funkcije.

Istovremeno, najviše amandmana uputili su Jasmina Zubić (SDP), Denis Gratz (NS), Mirsad Topčagić (A-SDA), Aner Žuljević (SDP), najviše pitanja postavili su Zubićeva, Damir Mašić (SDP), Amra Kunovac (DF), Mirvet Beganović (Laburisti), a zabilježeno je više od 300 diskusija.

Primanja u federalnom parlamentu kreću se od 2.500 do 3.500 KM

U državnom parlamentu do deset aktivnosti tokom cijele godine, a koje podrazumijevaju još predlaganje zakona, zaključaka i diskusiju na sjednicama, imalo je njih pet, za razliku od nekih njihovih kolega koje su imale i više od 200 aktivnosti.

Prema podacima CCI, u oba doma Parlamentarne skupštine BiH slabu aktivnost tokom godine imali su Đorđo Krčmar (SDS) sa dva zakona i četiri diskusije, Nenad Lalić (SDS) sa dva zakona i šest diskusija, Miroslav Milovanović (SNSD) sa dva zakona, četiri diskusije, dva pitanja i jednim predloženim zaključkom, Asim Sarajlić (SDA) sa šest diskusija, te Jovan Vukovljak (DNS) sa dva zakona, tri diskusije i jednim zaključkom tokom cijele godine. Bez ikakve aktivnosti bio je Fahrudin Radončić (SBB), ali je naznačeno da je on prisustvovao na svega pet od 14 sjednica zbog suđenja, a početkom prošle godine objavljena je informacija da je on tražio da ne prima platu.

Za razliku od njih, čak 215 aktivnosti imao je Damir Arnaut (SBB), te 156 Nikola Lovrinović (HDZ BiH), u postavljanju pitanja su se iskazali i Maja Gasal-Vražalica (DF), Senad Šepić (SDA), Mario Karamatić (HSS), Dragutin Rodić (DNS), a u diskusijama Dušanka Majkić (SNSD), Denis Bećirović (SDP), Halid Genjac (SDA).

Ipak, ako se to može smatrati pozitivnom stvari, među državnim i federalnim poslanicima i delegatima nije bilo potpunih "ćutologa". Kako je dan ranije objavljeno, u Narodnoj skupštini RS u prošloj godini njih 13 na zasjedanjima nije diskutovalo niti o jednoj od 122 mjere koje su se pojavile na dnevnom redu prošle godine.

U nevladinoj organizaciji CCI, koja prati rad vlasti u BiH i koja je i objavila monitoringe o njihovom radu u prošloj godini, ističu da su upravo postavljanje pitanja, inicijativa i amandmana, ali i zaključaka ključni dokaz rada parlamentaraca, dok sama diskusija na sjednici nekada i nema veze sa dnevnim redom.

"Primanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH kreću se od 4.800 KM do 6.500 KM, ali njihove pojedinačne aktivnosti su očito različite i imate od malo aktivnih do izrazito aktivnih. To nije dobro i nelogično je i čudno da godinu dana nemaju ništa predložiti što je iz njihove izborne baze", rekao je Ivica Ćavar iz CCI, koji prati rad državnog parlamenta.

Naglasio je da bi ovi koji su slabo aktivni trebalo da imaju na umu da će se sve to sabrati pred izbore 2018. godine, kada će CCI upoznati javnost šta je ko uradio za četiri godine, a koliko je naplatio tokom tog mandata.

"Stranke treba da prepoznaju takve i da ih ne kandidiraju", dodao je Ćavar.