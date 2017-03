Trninić: Srpska će podržati prugu Beograd-Sarajevo

BEOGRAD - Republika Srpska će podržati ideju o modernizaciji pruge Beograd-Sarajevo jer bi to bilo veoma korisno za putnički i robni saobraćaj, izjavio je danas ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić.

Trninić je novinarima na Međunarodnoj izložbi "Ekspo Rusija-Srbija 2017" u Beogradu rekao da je i u putnom saobraćaju aktuelno povezivanje Sarajeva i Beograda, odnosno povezivanje Koridora "Pet ce" i Koridora 10, kroz Republiku Srpsku i BiH.

"To je veza koja je predviđena sveobuhvatnom transportnom mrežom za jugoistočnu Evropu koja bi išla preko Sarajevo, Pala, Sokoca, Višegrada do granice sa Srbijom, i dalje do veze sa Koridorom 10 u Srbiji", navodi Trninić.

On je dodao da je Republika Srpska u fazi izrade studijske dokumentacije za pravac "Ruta 3" koji je obuhvaćen strateškim dokumentima, prostornim planom i strategijom transporta.

"Vežu nas sa Srbijom specijalne paralelne veze i planiramo vezu od Banjaluke do Beograda i drugim pravcem. U završnoj fazi je izrada druge dionice auto-puta Banjaluka-Doboj, dok je prva već puštena u saobraćaj. Zatim Koridor 'Pet ce' od Doboja do Vukosavlja i od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine do granice sa Hrvatskom, gdje se nadamo povezivanju sa budućim auto-putem ka Srbiji", rekao je Trninić.

On je ocijenio da bi auto-put od Novog Sada do Rume, koji Srbija planira da gradi, a kasnije bi išao i do Šapca i Loznice, bila dobra veza sa auto-putem Beograd-Zagreb, što je važno i za Republiku Srpsku.

"Čak i Federacija BiH podržava taj pravac. Oni bi se iz pravca Tuzle uključili u Brčkom i imali bi taj spoj na Kodiror 'Pet ce' auto-putem, što bi bila veza sa Sarajevom", naveo je Trninić.

On je rekao da izgradnja mosta LJubovija-Bratunac na rijeci Drini dobro napreduje i da će uskoro početi izgradnja prilaznih puteva, dodajući da očekuje da će most u punoj funkciji biti do kraja godine.