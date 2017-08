Trninić: Srpska ne koči ugovor o Transportnoj zajednici, sve na Savjetu ministara

PRIJEDOR - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić poručio je da se Ugovor o Transportnoj zajednici zemalja Balkana i danas može potpisati i da Srpska ništa ne koči, nego da je sve na Savjetu ministara.

Trninić je dodao da često neki ministri prebacuju lopticu na Republiku Srpsku što je, najblaže rečeno, nekorektno, i izbjegavaju da se obave konsultacije kako bi se približili stavovi ili došlo do rješenja.

"Da li će to biti u septembru, vidjećemo, jer ne postoji nijedan razlog da se to ne potpiše, osim da nečijoj sujeti smeta da neko iz Republike Srpske bude prisutan i, uz konsultacije i sa drugim entitetom i Savjetom ministara, učestvuje u radu Sekretarijata Transportne zajednice u Beogradu", izjavio je danas Trninić novinarima u Prijedoru.

On je dodao da je Republika Srpska stav o Ugovoru o Transportnoj zajednici iznijela još na sjednici Vlade krajem februara.

"Mi smo kao Ministarstvo Savjetu ministara, odnosno Ministarstvu transporta i komunikacija BiH uputili dopis sa primjedbama, a određene primjedbe bile su identične onima iz Federacije BiH", naglasio je Trninić.

Riječ je o sporazumu, dodao je, koji je predviđao određene uslove koje jednostavno naše željeznice ili neki drugi sistemi nisu u mogućnosti da ispune.

"Tražili smo da se tom sporazumu pristupi, ali sa odgođenim dejstvom, dok ne uđemo u EU, kako bismo dali našim operaterima, pogotovo željeznicama, da se pripreme za tržišnu konkurenciju", naglasio je Trninić.

On je dodao da poslije toga nisu dobili nikakve primjedbe niti je bilo mogućnosti da se o njima eventualno prodiskutuje.

"Samo dva dana prije samita u Trstu odjednom je organizovana konferencija za novinare na kojoj je jedan ministar iz Savjeta ministara rekao da je Republika Srpska kočnica za takav sporazum, što nije tačno", izjavio je Trninić.

On je dodao da nije bilo prilike ni da priča o primjedbama niti o bilo čemu drugom, a da je Republika Srpska poslije određenih konsultacija definitivno prihvatila i te uslove.

"Jedino nismo odustali od uslova koji predviđa da se obavlja rotacija ministara u Sekretarijatu transportne zajednice, čiji bi centar trebalo da bude u Beogradu. To je predviđeno mehanizmom koordinacije i tu ne vidimo ništa sporno sem nečije sujete, kome smeta da entiteti učestvuju u svemu i donose odluke", rekao je Trninić.

Nažalost, naveo je Trninić, ni nakon što smo rekli da odustajemo od tih primjedbi, ali ne da odustajemo od mehanizma koordinacije, nijednog jedinog kontakta više nismo imali, a ponovo nas prozivaju kako mi to kočimo.

"Ne kočimo ništa, takav se sporazum i danas može potpisati. U sporazumu nema smetnje, a to je naša unutrašnja stvar i to nema veze sa sporazumom. Ali nije to jedini uslov koji je potreban da bi se ostvarili oni projekti koji su predviđeni na samitu u Trstu, jer nije usvojen ni zakon o akcizama i sve je na Savjetu ministara", izjavio je Trninić.

Trninić je danas u Prijedoru, zajedno sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem posjetio stanicu za tehnički pregled "Auto-transport" Prijedor u okviru akcije vanredne kontrole tehničke ispravnosti autobusa pred početak školske godine.

Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han uputio je krajem jula predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću pismo u kojem je poručio da računa na njega da u BiH obezbijedi internu koordinaciju koja je potrebna da se zaključe potpisivanje Ugovora o Transportnoj zajednici i usvoji zakon o akcizama.