Trninić: Zakon o akcizama uslov za realizaciju infrastrukturnih projekata

SARAJEVO - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da pristupanje Transportnoj zajednici nije dovoljno za realizaciju dogovorenih infrastrukturnih projekata u Trstu, te da je ključni uslov i dalje usvajanje seta zakona o akcizama.

"Predsjedavajući (Savjeta ministara Denis) Zvizdić je juče potpisao i nadam se da će u tom dijelu biti dovoljno, ali on je pogrešno informisao javnost, jer ima još jedan uslov koji nismo završili. Taj uslov je rješavanje pitanja seta zakona o akcizama. Teško će se doći do realizacije bez ispunjavanja tog uslova", rekao je Trninić.

On je podsjetio da je u Trstu dogovorena finansijska podrška projektima u iznosu od 20 odsto i najavio da će početkom oktobra ići u London na pregovore u vezi sa finansiranjem petlje Rudanka-Jošavka, koja će biti spoj postojećeg Auto-puta "9. januar" i dionice Koridora "Pet Ce" kod Doboja.

"Vrijednost tog projekta je 70 miliona evra, a u Trstu je dogovorena podrška od 14 miliona", izjavio je Trninić za N1.

On je naglasio da je do sada u Republici Srpskoj pušteno u saobraćaj 76 kilometara auto-puta, a sa završetkom dionice Banjaluka-Prnjavor, dužina izgrađenih kilometara će premašiti do sada izgrađenu dionicu Koridora "Pet Ce" u Federaciji BiH.

Trninić je podsjetio da će prvih deset kilometara auto-puta od Mahovljana do Drugovića biti otvorena do kraja septembra, a cijela dionica do Prnjavora na proljeće naredne godine.

Prema planu mreže auto-puteva u Republici Srpskoj, predviđena je izgradnja 420 kilometara auto-puteva uključujući dionice od Banjaluke do Novog Grada, od Banjaluke do Mliništa i od Doboja do Bijeljine.