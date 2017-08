Tuđman okrivio Izetbegovića za terorizam

ZAGREB - Miroslav Tuđman, sin nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, u intervjuu za hrvatski Globus iznio je niz optužbi na račun Alije Izetbegovića, bivšeg predsjednika Predsjedništva BiH.

"Ovo što se sada događa po Europi, to se događalo u BiH devedesetih godina. Bio je to začetak današnjeg islamskog terorizma. Počinjeno je čak pedesetak ritualnih odsijecanja glave. Brigade Armije BiH koje su nosile naziv ‘muslimanske’ imale su arapske oznake, išli su u bitke s pokličem Allahu ekber. Činjenica je da su od ranih 90-ih, i prije nego što je izbio rat, u BiH počeli dolaziti mudžahedini, i to na poziv samog Alije Izetbegovića", tvrdi Miroslav Tuđman u knjizi "Druga strana Rubikona – Politička strategija Alije Izetbegovića", piše Jutarnji list.

On smatra da je Alija Izetbegović bio jedan od ključnih ljudi koji su kreirali istoriju, a njegovi su stavovi postali službeni stavovi Stranke demokratske akcije i Bosne i Hercegovine i zbog toga se njime bavi.

"Uoči potpisivanja Daytonskog sporazuma Izetbegović je mudžahedinima garantirao da neće biti protjerani iz BiH. Činjenica je da su dvojica od onih 18 koji su srušili Svjetski trgovački centar imali iskustvo iz borbi u BiH. Zbog toga je četiri tjedna nakon rušenja WTC-a Alija Izetbegović morao dati ostavku", tvrdi bivši prvi čovjek hrvatskih obavještajnih službi i sin prvoga hrvatskog predsjednika.

On tvrdi da je "ključno je ono što je Izetbegović definisao u svojoj zreloj fazi, upravo u Islamskoj deklaraciji, da je nacija zamjena Zapada da bi se uništio islam".

"Naime, on smatra da je islam vrhunac demokracije i najdemokratičniji oblik društvenog uređenja. On je dosljedno bio na stajalištu da su nacionalni interesi nelegitimni i da se zbog toga BiH ne može konstitutivno urediti na nacionalnim principima. Posljedica toga je negiranje nacionalnih prava Hrvata i Srba. S druge strane, glorificira se Osmansko Carstvo kao najbolje rješenje za multikulturalnu i multikonfesionalnu ‘Bosnu’. A to je povijesni nesporazum. Za Bošnjake je Osmansko Carstvo ideal, a za Hrvate i Srbe ta je povijest ono što razdvaja, a ne ono što integrira narode u BiH", navodi Tuđman.

"Ključno je pitanje kako će bošnjačke elite definirati svoj identitet i koliko će to potrajati. Ako prevlada ovaj Izetbegovićev koncept u kojem je vjersko primarno, onda možemo očekivati radikalizaciju", tvrdi.

U intervjuu Miroslav Tuđman, između ostaloga, otkriva zašto je Izetbegović početkom 90-ih hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu dva puta nudio pripajanje zapadne Hercegovine Hrvatskoj; zašto je vojni savez s Hrvatskom potpisao tek sedam dana prije Oluje, a 14 dana nakon pada Srebrenice; kako su Alija Izetbegović i njegov sin Bakir uspostavili prisne odnose s Erdoanom, prenosi N1.