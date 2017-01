Tužba ljulja odnose Beograda i Sarajeva

SARAJEVO - Iako se čini da se situacija između Beograda i Sarajeva smiruje i da su na pragu novi, bolji odnosi, eventualna revizija tužbe BiH protiv Srbije mogla bi dovesti do nove krize u odnosima dvije države, a sve upućuje i na to da bi ponovo mogla biti otkazana i najavljena posjeta Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, Sarajevu.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je juče u Beogradu da bi nastojanje bošnjačkih političara da obnove tužbu mogao biti uvod u krizu koja nikome ne bi bila od koristi. On je istakao da su protiv toga i on i svi političari iz reda srpskog naroda, pa i reda hrvatskog naroda. Na pitanje tko to pokušava, Ivanić je odgovorio da su to bošnjački političari, a prije svega gospodin Izetbegović.

Na pitanje mogu li Bošnjaci to "progurati", Ivanić je rekao kako se jedino formalno pravno mogu pozvati na neku odluku od prije 10 godina te je vrlo jasno stavio do znanja da BiH ne stoji iza jednog takvog pokušaja. "Poslao sam još prošle godine pismo Sudu pravde u Hagu, u kojem sam rekao da o tome nema saglasnosti. Vidjećemo što će biti", rekao je Ivanić.

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, već u nekoliko navrata potvrdio je da se ta mogućnost razmatra i na to su nas uputili i juče iz njegovog kabineta.

Nezvanično se saznaje da je pravni tim BiH pripremio dokumentaciju i da će u zakonskom roku podnijeti zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije.

Rok za pokretanje tužbe pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe 25. februara, a prema nezvaničnim informacijama, u narednim danima bi moglo doći i do zvaničnih informacija o detaljima tužbe.

Na to da se nešto iza brda valja naslućuje i slikovito pojašnjenje Sakiba Softića, agenta BiH pred Međunarodnim sudom u Hagu, zašto za "Nezavisne ne može komentarisati da li će i kada revidirati tužbu.

"Recimo da me vi angažujete da vas razvedem i date mi punomoć, i ja izađem sa svim tim u javnost, to ne bi bilo dobro i ne može tako", rekao je Softić i spustio slušalicu.

Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH, juče u Banjaluci upozorio je da BiH ne treba revizija tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, jer bi tada, kako je kazao, nastao kolaps.

"Iznijeli smo jasno da treba odbiti bilo kakve aktivnosti i da je neprihvatljivo da se obnavlja tužba BiH protiv Srbije te da to svakako treba da bude odbačeno. Ukoliko je to unilateralna aktivnost bošnjačke strane, onda je to zloupotreba institucija i procedura. Za nas je potpuno neprihvatljivo da se to vrati na dnevni red", stav je koji je nakon sastanka s Čovićem iznio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava, kaže da je kao način obnove postupka, revizija moguća, s obzirom na to da rok od 10 godina nije istekao, ali je osnovni uslov za to da postoji nova činjenica koja bi bila odlučujuća za ishod prvostepenog postupka, a koja prije izricanja presude nije bila poznata.

"O ovakvom kvalitetu činjenice Međunarodni sud pravde donosi posebnu odluku, prihvata zahtjev za ponavljanje postupka i konačno formalno otvara postupak revizije. Do sada je BiH bila u poziciji da dva puta pripremi reviziju, a na bazi činjenica koje su se pojavile nakon izricanja prvostepene presude, unutar roka od šest mjeseci od dana saznanja za te činjenice. Prva činjenica je priznanje generala Momčila Perišića da je u BiH slao vojne efektive, a druga su transkripti Vrhovnog savjeta odbrane SRJ, koji su se, na volšeban način, pojavili u dnevnoj i periodičnoj štampi u BiH. Naravno, trebalo bi napraviti vjerodostojan link između dejstava pomenutih snaga i počinjenog zločina genocida, što nije lako, jer bi trebalo utvrditi postojanje posebne namjere da se taj zločin izvrši", rekao je Seizović koji tvrdi da su oba roka propuštena i te činjenice se više ne mogu koristiti kao osnova revizije, iz subjektivnih (unutarnjih) i objektivnih (vanjskih) razloga.

"Subjektivni je taj što je u javnosti afirmisan pogrešan stav da se radi o sporu jedne etničke zajednice i države Srbije, što nije tačno, jer se radi o sporu država BiH i Srbije. Objektivni razlog je što politički najmoćnija država Zapada i ključne zemlje EU ne žele novi izvor političke krize na Balkanu, ponajviše zbog izvjesne euroatlantske budućnost regiona, pa su se, čini se, potrudile da revizija ne bude izjavljena, a i ako je izjave ili BiH ili Srbija (koja takođe imaju to pravo), moglo bi se očekivati da se postupak završi odbacivanjem revizije iz formalnih razloga neadekvatna punomoć ili nedostatak opisane nove činjenice", rekao je Seizović.