Tužilaštvo BiH vodi krivičnu istragu protiv Salihovića

SARAJEVO - Goran Salihović, suspendovani glavni državni tužilac, danas je pozvan u Tužilaštvo BiH u svojstvu osumnjičenog kako bi dao izjavu, no pošto njegov pravni zastupnik, tuzlanski advokat Rifat Konjić, nije bio prisutan, njegovo ispitivanje je odgođeno za ponedjeljak, 10. jula.

Kako je Konjić izjavio za "Nezavisne", Salihović je pristupio u Tužilaštvo BiH po pozivu.

"Njemu je predočeno, kao što se to radi i svakom drugome, o čemu se radi, a on je zatražio da njegovom saslušanju prisustvuje njegov branilac, koji danas to nije bio u mogućnosti. Zbog toga će se saslušanje obaviti 10. jula", rekao je Konjić. Upitan da navede u vezi s čim će Salihović dati izjavu, Konjić je odgovorio kako se radi "o navodima o prekršajima koji stoje i u disciplinskoj tužbi".

Inače, mediji su ranije tokom dana objavili kako je Salihović u svojstvu osumnjičenog proveo više sati na ispitivanju u Tužilaštvu BiH, no niko nije imao informaciju više. Kako su naveli, Salihović je u Tužilaštvo ušao tačno u 10 sati ujutro.

I iz Tužilaštva BiH su potvrdili da je bilo planirano njegovo ispitivanje.

"U Tužiteljstvu BiH se provode istražne radnje ispitivanja osumnjičenog i otvaranja privremeno oduzetih predmeta osumnjičenog, a u predmetu u kojem se vodi istraga protiv suspendiranog glavnog tužitelja Gorana Salihovića", izjavio je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.

Podsjećamo, Salihović je osumnjičen za niz nepravilnosti u radu Tužilaštva BiH, zbog čega je suspendovan u septembru prošle godine.

Niz nepravilnosti u radu Tužilaštva BiH

Protiv njega se vodi disciplinski postupak, a u tužbi se navodi da je Salihović propustio da traži svoje izuzeće u predmetima kada je postojao sukob interesa, da se upustio u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućio vršenje dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješao se u postupanje sudije ili tužioca.

Među prekršajima je navedeno i namjerno davanje lažne ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) te svojim ponašanjem doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet Državnog tužilaštva.

Salihović je navode disciplinskog tužioca odbacio kao netačne i podnio žalbu na odluku o suspenziji.

Odluka prvostepene disciplinske komisije se očekuje u narednih deset dana.

Uporedo s disciplinskim postupkom, Tužilaštvo BiH vodi krivičnu istragu protiv Salihovića.

(BIRN)