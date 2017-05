U Istočnom Sarajevu odata počast vojnicima JNA stradalim u Dobrovoljačkoj

ISTOČNO SARAJEVO - U Miljevićima u Istočnom Sarajevu danas je odata počast pripadnicima Jugoslovenske narodne armije (JNA) koji su u maju 1992. godine stradali u koloni u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Položeno je cvijeće i služen parastos za žrtve uz prisustvo predstavnika vlasti Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske i nekolicine članova porodica žrtava.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, kazao je da su ove godine odlučili da obilježavanje stradanja pripadanika JNA bude samo u Miljevicima zbog nekorektnog odnosa vlasti u Sarajevu, koja već godinama nedozvoljava da se postavi spomen-obilježje sa imenima stradalih na mjestu stradanja u bivšoj Dobrovoljačkoj.

"Mi danas obilježavamo značajan datum u istoriji stradnja srpskog naroda, a to je 25 godina od stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovaljačkoj ulici 2. i 3. maja 1992. godine od strane muslimanskih paravojnih formacija. Dakle, jedina legitimna i legalna oružana sila koja je branila ustav nekadašnje zajedničke države bila je JNA. Možete zamisliti kolika je ta mržnja kada su u samom napadu od strane paravojnih muslimanskih formacija stradali, osim Srba, i pripadnici drugih nacija. Na tom mjestu su poginuli su i muslimani i Hrvati i Albanci. To govori o tome da je taj narod (muslimani) zahvaljujući toj državi postao konstitutivan od 1945. godine, ali su za tu njihovu konstitutivnost žrtvu dali Srbi. A i pored toga, vidjeli ste ranije kolika je to netrpeljivost i mržnja prema pripadnicima srpskog naroda", rekao je Savanović.

Napomenuo je da ovo ne znači odustajanje od odavanja počasti u bivšoj Dobrovaljačkoj ulici.

"Jednostavno nismo željeli da se i dalje trpe poniženja jer nam se ne dozvoljava da na pravi način, u duhu tradicije srpskog naroda, odamo počast stradalima. Prošle godine je cvijeće koje smo ostavili u bivšoj Dobrovoljačkoj završilo u kanti za smeće", rekao je Savanović.

Milomir Savčić, predsjednik BORS-a, je rekao da ovaj događaj za Boračku organizaciju znači podsjećanje na najtragičniji zločin nad srpskim narodom u prošlom ratu.

"Možete vidjeti kako se to i danas, nakon 25 godina, prikazuje u jednom dijelu BiH. Nevjerovatno je da se tako odnosi prema ljudima koji su imali jedan najuzvišeniji cilj, a to je odbrana ustava i integriteta jedne države. Uvijek imamo dvije ili više istina a danas, i pored želje da obilježimo ovaj datum na način kako to srpski običaji i tradicija nalažu, nismo u mogućnost da to uradimo. I vi kao novinari svjedoci ste da je svih minulih godina to rađeno na krajnje uvredljiv način i da nam nije dozvoljeno obilježavanje, iako smo više puta tražiil da napravimo spomen-obilježje u bivšoj Dobrovoljačkoj na mjestu gdje su stradali pripadnici JNA", rekao je Savčić.

Bogdana Tomović, majka ubijenog pripadnika JNA Zdravka Tomovića je, nakon izlaska iz Hrama Svetog velikomučenika Georgija gdje je održan parastos, dala potresnu izjavu novinarima kazavši da su je dan prije obavijestili da ne može otići u Dobrovoljačku na mjesto gdje joj je sin ubijen.

"Došla sam u crkvu jer je ovo parastos za moga sina i njegove poginule drugove. Ja ne moram dolaziti ovdje, imam svoju crkvu i djetetov grob. Ja sam željela da odem na mjesto gdje je moj sin poginuo i da tu položim cvijeće. Ovo je velika bol za mene, moje dijete nije protivzakonito bilo tu, bio je u svom rodnom gradu, u svom Sarajevu. Djeco draga, Sarajevo je i naš grad", kazala je Tomovićeva u suzama.

Gordana Gvozdenović, čiji je brat Obrad stradao u Dobrovoljačkoj, kazala ja da su prošli 200 metara iznad ulice gdje su vojnici JNA stradali, ali da nisu mogli doći jer im je rečeno da nije bezbjedno. Na novinarsko pitanje ko ih je obavijestio da nije bezbjedno, kazala je da to ne može reći.

Obilježavanje i u Sarajevu

Sa druge strane, pripadnici "Zelenih beretki" i borci Armije RBIH danas su u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obilježili 3. maj.

Među okupljenima, osim pripadnika Zelenih beretki, bili su i Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, te Nedžad Ajnadžić, načelnik Opštine Centar.