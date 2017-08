U septembru o tenderu za most kod Gradiške

SARAJEVO, BANJALUKA - Radne grupe BiH i Hrvatske koje rade na izgradnji mosta na rijeci Savi kod Gradiške, početkom septembra počeće sa pripremom tenderske dokumentacije, a već krajem ove ili početkom iduće godine mogao bi biti raspisan i tender za ovaj projekat.

Kako je planirano, radovi na mostu mogli bi početi najkasnije krajem sljedeće godine, a u prilog tome ide i činjenica da je taj most za vlasti u Hrvatskoj među četiri najveća prioriteta u naredne četiri godine.

U Savjetu ministara BiH, odgovarajući na jedno od delegatskih pitanja, rekli su da je BiH sa svoje strane uradila sve što se tiče ovog projekta te da se u Hrvatskoj trenutno radi na izboru kompanije koja će raditi reviziju glavnog projekta.

"U toku je procedura izbora revidenta za glavni projekat, koji će nakon odabira i potpisivanja ugovora na raspolaganju imati 30 dana da uradi reviziju", rekli su u Savjetu ministara BiH.

U Savjetu ministara kažu da će tender za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške biti objavljen 2017. godine ili početkom 2018. godine.

"Građevinski radovi na izgradnji mosta kod Gradiške mogli bi početi 2018. godine", rekli su u Savjetu ministara BiH.

Posljednji sastanak na temu izgradnje mosta održan je 12. jula ove godine i na njemu je dogovoreno da se ponovo sastanu početkom septembra, kada bi se počelo sa stvarnim pripremama tenderske dokumentacije.

"Hrvatski predstavnici ponovili su da će građevinska dozvola biti izdata do proljeća 2018. godine, kako bi sa gradnjom mogli započeti do kraja 2018. godine", rekli su nam juče u Ministarstvu saobraćaja i veza RS dodajući da vjeruju da će tako biti, jer u ovom momentu sve aktivnosti teku prema planu i nema odstupanja od dogovora koji su postignuti na sastanku održanom krajem juna u Gradišci.

Podsjećanja radi, nakon nekoliko godina opstrukcija i zastoja, u septembru prošle godine na sastanku u Zagrebu, koji je organizovala Evropska investiciona banka, pokrenute su neke stvari u vezi sa izgradnjom mosta na rijeci Savi kod Gradiške. Jedan od razloga održavanja tog sastanka bio je taj što se bližio rok do kada bi BiH trebalo da povuče 6,8 miliona evra grant sredstava dobijenih od EU za taj projekat. Iako je rok do kada je BiH to trebalo da uradi probijen, Evropska komisija odlučila je da produži rok za povlačenje tih sredstava, jer je na tom sastanku u Zagrebu konstatovano da prepreka nije BiH, već Hrvatska, koja još nije obezbijedila novac za taj projekat.

Procijenjena vrijednost projekta izgradnje mosta na Savi je oko 64 miliona evra. Sam most koštaće nešto malo više od 23 miliona evra, a ostalo se odnosi na pristupne puteve, za koje će Hrvatska morati izdvojiti oko 40 miliona evra. Sredstva od oko 11 miliona evra BiH je već obezbijedila, dok Hrvatska uz građevinsku dozvolu radi na tome da obezbijedi novac putem EU fondova koji su, prema nezvaničnim informacijama, zainteresovani da obezbijede 85 odsto sredstava.