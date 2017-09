Vigemark i Zvizdić lobiraju za akcize

SARAJEVO - Sve je izvjesnije da će Upravni odbor UIO BiH i Vijeće ministara BiH uskoro pred parlamentarce dostaviti novi Prijedlog zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate.

Ratko Kovačević, portparol UIO BiH, kazao je za "Nezavisne" da će u ponedjeljak biti održane dvije sjednice, te da će na jednoj od njih biti i novi Prijedlog zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate.

Zato Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, lobira kod parlamentaraca kako bi dobio podršku da akcize stavi na dnevni red Predstavničkog doma BiH i da one dobiju zeleno svjetlo. Takođe, naš izvor tvrdi da i Lars Guner-Vigemark, šef Delegacije EU u BiH, ima istu misiju kao i Zvizdić.

Zvizdić se danas sastao sa Klubom poslanika DF-a i SDP-a u Predstavničkom domu. Damir Bećirović, šef Kluba DF-a u Predstavničkom domu BiH, rekao je nakon sastanka da stranka ostaje pri svom stavu da ne treba povećati akcize na gorivo. Stav stranke, kako je objasnio, ne zavisi od mogućnosti da se akcize s predloženih 15 feninga po litru smanje na 10 ili pet feninga.

Mirsad Mešić, šef Kluba poslanika SDP-a, kaže da im je Zvizdić rekao da želi da do kraja oktobra to bude završeno.

"Naš stav je da stari prijedlog nećemo podržati, a kad vidimo novi prijedlog onda ćemo iznijeti stav", rekao je Mešić.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da je Zvizdić tražio sastanak i sa Klubom SBB-a, ali da su ga odbili.

Zvizdić je rekao da je počeo razgovore i da će u narednom periodu razgovarati sa svim klubovima i poslanicima koji nemaju klubove. Očekuje da će u narednih desetak dana biti završen posao. Ne isključuje mogućnost promjene visine akcize ako je to uslov da dobiju zeleno svjetlo. Na pitanje ako se sve dogovori kada će se naći na sjednici Predstavničkog doma BiH, s obzirom na to da je ona zakazana tek za 25. oktobra, Zvizdić kaže da to nije problem.

"Zakazaćemo posebno sjednicu tog doma", istakao je on.

Izvor "Nezavisnih" potvrdio je da je Klub SBB-a bio na radnom ručku sa Vigemarkom, na kojem se pričalo i o akcizama.

"Vigemark je već održao sastanak sa svim klubovima, na kojem je razgovarano o akcizama", kaže naš izvor.

Sadik Ahmetović iz Nezavisnog bloka kaže da ih nije niko kontaktirao.

"Mi nećemo pristati da se poveća akciza na cijenu goriva", kazao je Ahmetović.

Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a, kaže da je ova stranka već rekla šta misli o ovom prijedlogu i da su svaki put glasali "za". Ističe da je dobro što je Zvizdić krenuo da lobira i razgovara sa parlamentarcima.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a, rekla je da su akcize novi namet građanima i da ova stranka neće podržati taj set zakona jer ne znaju ni kako je do sada trošen taj novac.

Mirko Šarović (SDS), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, smatra da je dovoljno pogledati parlamentarnu većinu i da je jasno da će akcize teško proći.

Usvajanje seta zakona o akcizama je uslov kako definitivno ne bi propao aranžman BiH sa MMF-om i kako bi BiH dobila bespovratna sredstva i zajmove od EU za četiri infrastrukturna projekta.

"Kada su u pitanju akcize to je veliki interes Bosne i Hercegovine. Svi ljudi koji razumiju ovaj problem i koji ne žele da politiziraju kažu da je to rješenje za Bosnu i Hercegovinu. To jeste gorka pilula koja treba u ovom trenutku da se popije kako bi se osigurao ekonomski razboj BiH u budućnosti. Do sada je bilo uglavnom govora oko negativnih efekata oko te gorke pilule, a izbjegavala se diskusija o općoj koristi koju ova država treba da ima, odnosno budućem ekonomskom razvoju zemlje.", naveo je Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma.