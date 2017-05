Udruženja žena žrtava rata RS Bramercu predala spisak desetina logora za Srbe

SARAJEVO – Predstavnice Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske predale su danas u Sarajevu glavnom tužiocu Haškog tribunala, Seržu Bramercu i predstavnicima Tužilaštva BiH spisak desetina logora za Srbe tokom rata u BiH koje do sada nikad niko nije pominjao, niti su odgovorni procesuirani.

„Spisak logora su, na osnovu svjedočenja preživjelih, sačinile međunarodne organizacije u BiH koje su ih mapirale“, kazala je nakon sastanka Božica Živković Rajilić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Ona je rekla da ovaj spisak nije djelo srpskih izvora i institucija.

„Spisak je veoma detaljan i za svako mjesto je navedeno koji su logori procesuirani, a koji nisu nikad ni pominjani. Imamo podatke za Živinice, Tuzlu, Banoviće, Odžak, Brezu, Brod, Bihać, Bugojno, Visoko, Goražde, Gradačac, Gračanicu, Grude, Derventu, Duvno", navela je Rajilićeva.

Dodala je kako je i sama Gordana Tadić, vršioc dužnosti glavnog tužioca BiH rekla da se procesuiranje zločina nad Srbima aktivralo tek u zadnje tri godine.

„Moje pitanje je bilo, a gdje ste bili do sada. Ona kaže, nisam ja to radila, znači personalno to prenosi na nekog drugog. Šta je nas briga za to. Gdje su zločini nad Srbima za sve ove godine“, rekla je Rajlićeva.

Ističe da je Tadićevoj i Bramercu predočila dokument sa ukupno 16 gradova, te podsjetila da ništa nije rađeno na 127 mjesta zlostavljanja Srba „Znači to su kuće, logori, sabirni centri, fabrike, sale u kojima ništa nije rađeno. Da je samo jedan zločinac to je 127 ljudi, a svi znate da zločine ne može uraditi samo jedan čovjek. Da je po dva to je 250 ljudi, a broj žrtava koliki je Bog zna. Pitali su otkud vam to, pa kad sam rekla da je od međunarodnih organizacija, tražil su da to dam njima, i vjeruju da su ti predmeti možda kod njih. Oni imaju posebnu strategiju rada koja će u narednih 15 godina biti urađena. Što znači nismo ništa radili 20 godina, nećemo ni u narednih 15 dok zločinci ne pomru. Ono na što sam najviše ljuta, oni više u RS nemaju šta ni uhapsiti, sve su hapsili i što je krivo i što nije krivo. Trebalo je juče biti uhapšeno 250 ljudi za ovih 127 mjesta, šta rade Sud i Tužilaštvo, šta će nam. Prošli put su obećali sastanke pojedinačno, ni jedan sastanak nismo imali, sad kažu iduče sedmice, evo im spiskovi, što ću im ja dolaziti“, kazala je Rajlić.

Serž Bramerc, glavni tužioc Haškog tribunala kazao je danas nakon susreta sa udurženjima porodica srpskih žrtava, da je slične sastanke imao i juče sa udruženjima porodica bošnjačkih i hrvatskih žrtava.

„To su uvijek najvažniji sastanci zato što se tu radi o žrtvama i preživjelima zbog kojih je osnovan sud u Hagu i formirana nacionalna strategija za ratne zločine“, rekao je Bramerc.

Istakao je kako je ovaj sastanak od jutros bio još jedan na kojem su predstavnici udruženja izrazili svoju kritiku kao što su radili i na prošlom sastanku.

„Siguran sam da će oni i vama prenijeti te kritike, posebno kada se radi o potrazi za nestalima, jer izgleda da je to jedno od pitanja koje je ovih dana dobivalo manje pažnje. No, radije bih rekao nešto, kako naprijed. Mislim da smo se svi složili oko toga, da je žrtva žrtva bez obzira na njenu nacionalnost i nacionalnost počinitelja. I sve žrtve trebaju dobiti jednako poštovanje jednak tretman“, rekao je Bramerc, podsjetivši kako svi znaju da se Sud u Hagu zatvara krajem ove godine, no mehanizam za međunarodne sudove će prenijeti njegove funkcije dalje.

Nada se da će se nastaviti krivično gonjenje ratnih zločinaca i da će ono biti vrlo visoko na popisu prioriteta i u Sarajevu i u BiH, kao i u zemljama regije.

„ Bio sam vrlo zadovoljan time što su mi se na svim jučerašnjim sastancima, kao i danas prisdružili Gordana Tadić, vršiteljica glavnog tužioca BiH i njen tim. Na svim tim sastancima je bila prisutna, ne smao ona, nego i njenih desetak tužitelja, što pokazuje koliku važnost i predanost ona posvećuje tom pitanju“, kazao je Bramerc.

Naglašava da će to postati redovni sastanci sa srpskim udurženjima porodica žrtava na kojima će biti prisutna Tadić i tužitelji.

„Tadićeva se danas obavezala na to i nadam se da će idući put moći reći da su se ti sastanci doista i odvijali“, rekao je Bramerc.

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je zadovoljan obavljenim poslom jer se Sud u Hagu zatvara krajem godine, Bramerc je rekao da je na drugima da sude o tome koliko je MKSJ bio uspješan u svom radu i dužnostima.

„No, takođe se slažem s vama da je vrlo važno da se dugoročno poštuje ta strategija i njena uspješnost će biti u tome kako se budu gonila djela ratnih zločina u okviru strategije. Želimo i dalje podržavati strategiju gonjenja ratnih zločina“, rekao je Bramerc.

Gordana Tadić, vršioc dužnosti glavnog tužioca BiH komentarišući teške optužbe na rad Tužilaštva BiH kada su u pitanju ratni zločini nad Srbima, kazala je da ima dobru saradnju sa svim predstanvicima udruženja žrtava rata.

„Međutim, kako vrijeme prolazi, sve je teže provoditi predmete rantih zločina i razumijemo frustracij užrtava rata. Ovo što su se pojavili novi spiskovi, mogu reći da se ne radi o nekim novim spiskovima, jer Tužilaštvo raspolaže ovim evidencijama i informacijama i mi ćemo u anrednom periodu održati ponovo sastanke i zajedno proći sve te predmete i sve ono o čemu smo razgovarlai“, rekla je Tadićeva.

Na pitanje kada će odgovarati odgovovorni, ona je kazala da postoji istrategija po kojoj su predviđeni rokovi kad predmeti treba da se završe.

„Moguće je da se dio predmeta prenese na kantonalna i općinska tužilaštva“, rekla je Tadić.

Tvrdi da u posljednje tri godine odkada ona radi u Odjelu za ratne zločine, rade jednako za sve žrtve bez obzira na nacionalnost, a takođe i prema osumnjičenim i optuženim.

„Mislim da su i moje kolege radile na isti način smo što je u tom periodu bilo manji borj tužilaca nego sada“, kaže Tadić. Dodala je da prema evidencijama Tužilaštva ima preko 300 složenih predmeta.