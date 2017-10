Ugroženi rad Glavne služba za reviziju i plate zaposlenih

BANJALUKA - Mandat Duška Šnjegote, glavnog revizora RS, i njegovog zamjenika Darka Pejića, završio je juče nakon što je na snagu stupila odluka Narodne skupštine RS o usvajanju njihove ostavke.

Šnjegota je za "Nezavisne" rekao da se nada da će Skupština uskoro imenovati novog glavnog revizora i njegovog zamjenika, te je dodao da nije bilo zakonskog osnova da on imenuje osobu koja će posao glavnog revizora obavljati do izbora novog. Dodao je da, ukoliko ubrzo taj problem ne bude riješen, postoji opasnost da zaposleni ostanu bez primanja, a da poslovi koji se trenutno obavljaju u okviru Službe za reviziju bez odobrenja glavnog revizora neće moći biti privedeni kraju.

"Dobro je da smo uspjeli septembarsku platu unijeti u sistem. Sredstva su obezbijeđena, tako da tu ne očekujemo probleme", rekao je Šnjegota. Istakao je da je za pet godina, koliko je proveo na njenom čelu, Služba mnogo uradila i unaprijedila svoj rad.

"U suštini, nijedan proces nije unazađen, svi su procesi barem u nekoj mjeri unaprijeđeni. Uvodili smo nove procedure, nove procese i metodologije. Sve što smo radili, radili smo u skladu s revizorskim standardima koji su relevantni za nas", rekao je on. Dodao je da su promovisali sve aspekte Službe na međunarodnom planu, i da će zahvaljujući sprovedenim aktivnostima kada dođe do otvaranja Poglavlja 32 u pregovorima sa EU taj proces biti znatno olakšan.

Što se tiče uvođenja trezorskog načina poslovanja prije dvije godine, koji predviđa da se revizija finansira ne iz parlamenta, kako je bilo ranije, već od strane Ministarstva finansija RS, Šnjegota je rekao da nije bilo problema u smislu ugrožavanja finansijskih potreba ili nezavisnosti revizije, ali da to ostaje kao potencijalna opasnost u budućnosti.

Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, rekao je da se desilo ono što je opozicija upozorila da će se desiti ako istovremeno pri smjeni revizora ne budu imenovani novi revizor i novi zamjenik.

"Svojim neodgovornim postupcima doveli su reviziju javnog sektora u potpunu blokadu. Manje je sad bitno da je Skupština blokirana da razmatra izvještaj. Najbitnije je da je blokirano funkcionisanje Službe. Ako su uradili smišljeno da blokiraju glavnu reviziju, onda je to zločin i za krivično gonjenje. Postoje dvije mogućnosti: ili da nisu znali, ili da su to učinili namjerno. Ni jedno ni drugo ih ne oslobađa odgovornosti za ono što se desilo", rekao je Čavić. Dodao je da će Služba minimalno 45 dana do dva mjeseca biti obezglavljena.

Iz SNSD-a nam juče niko nije mogao dati komentar kako će postupiti Klub te stranke u Narodnoj skupštini. Rečeno nam je da se obratimo Radovanu Viškoviću, predsjedniku Kluba, čiji je telefon juče bio isključen.