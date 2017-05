Upitnik EU pod upitnikom

SARAJEVO - Institucije u BiH još nisu postigle dogovor kako će pristupiti slanju odgovora na upitnik Evropske komisije, rekao je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa predstavnicima institucija BiH, RS i FBiH u Sarajevu.

Kako je rekao, na sastanku su sagovornici razgovarali o tome kako ubrzati pripreme odgovora na upitnike. Ivanić je rekao da su ti nivoi vlasti pripremili svoje odgovore, ali da nema zajedničkog odgovora i da radne grupe još nisu ni počele da rade.

"BiH mora kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije doći do zajedničkog odgovora", rekao je Ivanić. Dodao je da je realnost bh. političkog ambijenta da će odgovori morati biti pripremljeni u saradnji svih institucija i da je zato sastanak bio jako koristan, te je dodao da se to može riješiti samo kroz mehanizam koordinacije. Ocijenio je da je nepotrebno izgubljeno mnogo vremena i da nije bilo dovoljno komunikacije.

"Predviđeno je da krajem juna budem u NATO-u i EU i u tom smislu je bilo korisno kako da pripremim svoje odgovore na pitanja koja ću, vjerovatno, imati iz tih institucija", rekao je on.

Kada je riječ o prevođenja upitnika, Ivanić kaže da je potrebna jedna institucija koja ima 60 do 90 kvalifikovanih prevodilaca, te je izrazio sumnju da će biti postignut dogovor o svim pitanjima, navodeći kao primjer pitanje da li BiH trebaju ustavne promjene.

Premijer FBiH Fadil Novalić pozdravio je intervenciju Predsjedništva BiH i istakao da je u FBiH problem dosta složeniji kada je riječ o odgovorima na upitnik, zbog kantona.

"Što se tiče nivoa FBiH, preveli smo sve materijale i do petka ćemo pripremiti još tri oblasti", dodao je on.

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, rekla je da RS nije još dostavila odgovore na upitnik Evropske komisije jer nisu jasno definisane procedure.

"Ovdje govorimo o sudbini materijala koji se prikupljaju sa različitih nivoa vlasti u BiH, odnosno na koji način se oni usmjeravaju prema radnim grupama koje treba time da se bave", rekla je Cvijanovićeva. Naglasila je da je RS verifikovala odgovore na pitanja iz upitnika na sjednici Vlade još u januaru.

"Stav Vlade RS jeste da se prvo omogući da funkcioniše mehanizam koordinacije, da imamo jasno uspostavljene procedure i da ih se pridržavamo. Mi se nismo saglasili sa određenim stavovima i metodologijom kako to treba da se radi", rekla je Cvijanovićeva.

Teško do zakona o akcizama

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, rekla je da nije optimista da će u Parlamentarnoj skupštini BiH biti usvojen set zakona o akcizama jer ne postoji većina.

"Nisam za to da se više eksperimentiše s tim. Što se tiče teksta zakona, za nas je apsolutno neprihvatljivo ono što odstupa od dogovora koji imamo sa MMF-om", izjavila je Cvijanovićeva. Podsjetila je da su na početku tog procesa u okviru iste političke partije neki rekli da to mogu da prihvate ukoliko se nađe rješenje za plavi dizel, iako to rješenje nije moguće naći na način kako su to oni predlagali.

Fadil Novalić, premijer FBiH, rekao je da Vlada nije dala nikakvu instrukciju svojim predstavnicima u Upravnom odboru UIO BiH, jer misli da treba objasniti javnosti o čemu se radi kad je riječ o setu zakona o akcizama.