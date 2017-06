Većina brani Vladu, opozicija joj osporava legitimitet

BANJALUKA - Dan nakon neizglasavanja dnevnog reda o radu Vlade RS, uzavrele strasti između vlasti i opozicije i dalje se ne smiruju, a nastavljene su i međusobne prozivke i optuživanja.

Slobodan Protić, šef Kluba poslanika SP-a u Narodnoj skupštini RS, rekao je da je na posebnoj skupštinskoj sjednici odbačen pokušaj opozicije da bude prenesena politička kriza iz Sarajeva u Banjaluku.

"Prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja Vladi RS, namjera opozicije bila je da destabilizuje Srpsku, kao što je slučaj na nivou BiH, ali i u FBiH. Na sreću, u tome nisu uspjeli", rekao je Protić.

On tvrdi da je koalicija SNSD, DNS, SP jedinstvena, a pohvalio je i dobar odnos hrvatskih i bošnjačkih poslanika.

"Oni nisu prisustvovali posebnoj sjednici Narodne skupštine RS, jer nisu htjeli da budu dio problema. Raduje takav odnos i spremni smo na saradnju s njima", dodao je Protić.

Poslanike "Domovine" pohvalio je i Petar Đokić, lider SP, riječima da čak i da je DNS glasao protiv Vlade, inicijativa ne bi prošla jer je nije podržala "Domovina".

"Zahvalan sam im na tome jer nisu dali doprinos da se kriza prenese u RS sa nivoa BiH i FBiH", dodao je Đokić. Dodao je da vladajuća koalicija nema problema, te da će zavisno od toga kako se ko bude ponašao takva biti i njena budućnost. On kaže da neće zakazivati sastanak vladajuće koalicije u RS, kao i da ne zna kada bi on mogao biti održan. Okrivio je medije da su pogrešno prenijeli Pavićevu izjavu kada je on zatražio Đokićevu ostavku.

"DNS nije partija koja je mene predlagala za ministra niti oni mogu uticati na to da li ću ja to biti. Mi smo partneri, potpuno ravnopravni, predsjednik sam stranke, kao i Pavić, te potpuno ravnopravno razmatramo sva pitanja", rekao je Đokić.

U međuvremenu, opozicija je reagovala na izjave Željke Cvijanović, predsjednika Vlade RS, da je za Savez za promjene rezervisano mjesto na stubu srama zbog njihovih izjava da će ona i Milorad Dodik, predsjednik RS, završiti u zatvoru.

"Gospođa Cvijanović bi trebalo da zna da je kupovina poslanika krivično djelo koje se u demokratskim društvima i pravno uređenim zemljama sankcioniše decenijskom zatvorskom kaznom. Za razliku od nelegitimne premijerke Cvijanović, funkcioneri SDS-a ne obilaze kafane sa Bakirom Izetbegovićem niti su se poput nje šepurili u centrali SDA. No, od onog ko kupuje poslanike, jedino možemo očekivati laž", istakli su oni.

Odgovor SNSD-a nije trebalo dugo čekati.

"Komičan je pokušaj SDS-a da napadima na premijerku skrenu pažnju javnosti sa debakla koji su doživjeli u NS RS. Oni su jedna diletantska družina koja je uspješna jedino i isključivo u nizanju neuspjeha", istakao je Igor Žunić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini.

Inače, nakon najava da će opozicija tražiti interpelaciju Vlade RS, u Skupštini nam je rečeno da taj institut dosad nikada nije bio korišten u parlamentarnom životu RS.

"Taj institut je uobičajen u parlamentarnim demokratijama, pa i u zemljama u našem okruženju. Međutim, onaj koji interpelira obično treba da ima jake argumente i sigurnu većinu da interpelaciju sprovede do kraja", objašnjeno nam je u Skupštini.

Interpelacija je u parlamentu Srbije korištena nekoliko puta do sada, a najviše, čak dva puta, 2011. godine, kada je tadašnja opozicija zahtijevala od Vlade Mirka Cvetkovića drugačiju politiku u odnosu na Kosovo. Interpelacija je korištena ove godine u Saboru Hrvatske, a prošle godine u Sloveniji, protiv tamošnje vlade. U svim ovim slučajevima, interpelacija je bila bezuspješna.