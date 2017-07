Vigemark: Srebrenica se nikada ne smije zaboraviti

SREBRENICA - Evropska unija (EU) je uspostavljena kako se na evropskom tlu nikad više ne bi ponovila masovna ubistva i genocid, ali u tome, prije 22 godine, nije uspjela i zbog toga smo svi odgovorni, poručio je Ambasador Lars-Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u svom govoru na komemoraciji povodom obilježavanja 22. godišnjice zločina u Srebrenici.

"Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prije nešto više od dvije decenije, u samom srcu Evrope, pred našim očima desila se tragedija zbog koje danas ime Srebrenice priziva slike porodica koje su prisilno odvajane, muškaraca, dječaka, od kojih su najmlađi imali 15 godina, su sistematski ubijani, dok su žene ostajale u strahu. Naše misli danas su sa preživjelim žrtvama, porodicama i prijateljima", kazao je Vigemark.

Poručio da se mračni dani od prije 22 godine nikada ne smiju zaboraviti.

"Živimo u svijetu gdje su istina i činjenice predmet manipulacije, gdje vladavina i poštivanje osnovnih ljudskih prava se zanemaruju za račun uskih nacionalističkih interesa, kratkoročnih političkih dobitaka. Zajednička je dužnost cijele međunarodne zajednice koja je ovdje danas okupljena da pamtimo šta se desilo ovdje", poručio je Vigemark.

Podsjetio je da EU je uspostavljena upravo da bi se osiguralo da se na evropskom tlu nikad više ne ponove masovna ubistva i genocid.

"Uprkos tome, prije 22 nismo uspjeli i svi smo za to odgovorni. Odgovorni smo i da se to nikada ne ponovi. Važno je da pamtimo kako se genocid nikada ne bi ponovio ovdje ni drugdje. Ali to nije dovoljno. Potrebno je da i buduće generacije učimo o onome što se dešavalo. Da bi išli naprijed moramo se osvrnuti unazad. Iako samo ime Srebrenice nas podsjeća na nevino stradale žrve, jednog dana, nadam se, ime Srebrenice će prizvati slike uspješne privrede, opštine i zajednice koja radi za sve svoje građane", rekao je Vigemark.

Prema njegovim riječima, takva budućnost zahtijeva kontinuiran dijalog, hrabrost i odlučnost, zato će biti neophodno pomirenje.