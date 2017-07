Vigemark: Za EU neprihvatljivo da nema napretka u reformama

BANJALUKA - Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, rekla je nakon sastanka sa šefom delegacije EU u BiH Lars-Gunarom Vigemarkom, da bi u narednom vremenskom periodu trebalo doći do usaglašavanja stavova oko ugovora o Transportnoj zajednici.

Pojasnila je da očekuje da se poštuje mehanizam koordinacije i nadležnosti svih uključenih u taj proces.

"Vjerujem da ćemo kroz određene razgovore koji će se dešavati na unutrašnjem planu otkloniti probleme oko Transportne zajednice", rekla je Cvijanovićeva, uz napomenu da to što se dešavalo nema veze sa evropskim putem BiH, za koji svi ostaju opredijeljeni.

Vigemark je rekao da je za EU neprihvatljivo da nema napretka u reformama, posebno kada se radi o Transportnoj zajednici i Zakonu o akcizama te da očekuje da svi politički lideri pokažu više odgovornosti kako bi ta pitanja bila riješena.

"Pitanje akciza mora biti riješeno na ovaj ili onaj način. Kako ćete to uraditi to je do vaših parlamenata i političkih lidera. Ali reforme se jednostavno moraju desiti, jer će inače vaš evropski put biti usporen", rekao je Vigemark.

Vigemark je istakao da je nesretna okolnost što se na Samitu u Trstu nije postigao sporazum o Transportnoj zajednici, rekavši da je to bio negativan signal.

"Za nas su neprihvatljiva objašnjenja da se s reformama kasni zato što su za godinu dana izbori. Glasači će se moći izjasniti o situaciji koja će biti tada, a ne o situaciji sada. Ne vjerujem da je iko sretan zbog sadašnje situacije", rekao je Vigemark.

Dodao je da građani treba da traže od svojih političkih lidera da prestanu igrati igre i na koordinišu zajednička stajališta na pravi način.

"Posebno to treba činiti kad prisustvujete međunarodnim konferencijama jer ovo što se desilo u Trstu je najblaže rečeno sramota", naveo je Vigemark.