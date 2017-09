Više od 30 članova SDS-a zamrznulo članstvo u stranci

GRADIŠKA - Više od 30 članova SDS-a u Gradišci od danas zamrzava status u stranci i njenim organima zbog toga što predsjednik stranke Vukota Govedarica i predsjednik Opštinskog odbora Mirko Samardžija ignorišu stavova većine članova Opštinskog odbora, rekao je poslanik SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Đorđo Krčmar.

Krčmar je rakao da se vrh stranke, nakon neuspjelog konstituisanja Opštinskog odbora SDS-a u Gradišci, a kasnije i isključenja predsjednika Kluba odbornika u lokalnom parlamentu Saše Lazića, nije udostojio da ga u posljednja tri mjeseca pozove na razgovore kao bivšeg predsjednika Opštinskog odbora, poslanika u parlamentu BiH i člana Glavnog odbora.

"U isto vrijeme Govedarica i sekretar stranke Igor Ostojić razgovarali su sa Samardžijom i bivšim načelnikom opštine Gradiška Zoranom Latinovićem, a nisu se udostojili da me pozovu da pokušamo da saniramo ovo stanje. Da li je to neko nezreo za vođenje ove velike stranke? Očigledno da jeste", naglasio je Krčmar danas na konferenciji za novinare u Gradišci.

On je rekao da je neshvatljivo da SDS od Prnjavora do Trebinja ima osam članova u Predsjedništvu stranke, a da od Prnjavora do Kostajnice SDS u svom predsjedištvu ima samo jednog čovjeka.

Krčmar je istakao da su u SDS-u ignorisani gradovi zapadnog dijela Republike Srpske, gdje živi pola miliona ljudi, i dodao da je Banjaluka kao glavni grad morala da ima dva člana u Predsjedništvu stranke.

On je dodao da će u ponedeljak, 4. septembra, podnijeti i pisanu ostavku na članstvo i Glavnom odboru SDS-a.

"Kolegama želim uspjeh u 2018. godini. Ne želimo da budemo remetilački faktor, a izborna 2018. godina biće najbolji pokazatelj", rekao je Krčmar.

On je istakao da će u Parlamentarnoj skupštini BiH djelovati u interesu Republike Srpske i ljudi koji su ga birali, a da će ljudi koji su danas zamrznuli status u SDS-u u narednom periodu odlučiti kako će dalje politički djelovati.

Saša Lazić, čiji je izbor na mjesto predsjednika kluba odbornika u SO Gradiška svojevremeno podržao predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, a kasnije potpisao njegovo isključenje iz stranke, naveo je da od pet odbornika ove stranke, uz njega u klubu SDS-a djeluje još dvoje odbornika, od kojih se jedan još nije izjasnio da li će da zamrzne svoj status u stranci.

"Mirko Samardžija, iako je predsjednik Opštinskog odbora, nikada nije bio u odborničkom klubu SDS-a, a Vujadin Miljić je ranije napustio stranku", naveo je Lazić.

On je zahvalio svim članovima stranke koji su stali uz njega, te poručio Govedarici da je isključenjem iz stranke pokušao da izvrši "politički atentat" na njega.

"Ispalio je hitac koji me je ranio i u narednom periodu ću pokazati svoju snagu. Od sad, pa na dalje vidjeće kolika je moja snaga i snaga ljudi koji me podržavaju", poručio je Lazić.

Lazić je dodao da je današnji potez članova SDS-a uslijedio nakon dugog čekanja i molbi prema vrhu stranke da se napravi jaka stranka i uvaže interesi većine, ali da grupu ljudi koja je naviše dala za stranku omalovažavaju Govedarica i Igor Ostojić.