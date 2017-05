Više uslovnih nego zatvorskih kazni

SARAJEVO - Za korupciju je pred sudovima u BiH za tri godine na zatvorsku kaznu osuđeno 125 osoba i to mahom na minimalnu ili ispod minimalne kazne, dok je čak 401 osoba osuđena na uslovnu kaznu.

Najviše njih osuđeno je za zloupotrebu službenog položaja ili ovlasti i pronevjere u službi, a od 125 osuđenih na zatvorske kazne s njih 30 je zaključen sporazum. Ovo je dio informacije o stanju u pravosuđu s posebnim osvrtom na korupciju i organizovani kriminal, koju je u četvrtak razmatralo Vijeće ministara BiH i većinom glasova prihvatilo.

"Statistika pokazuje da ovakva kaznena politika u BiH ne samo da ne može donijeti značajne rezultate na polju borbe protiv korupcije, već čak djeluje stimulativno na počinioce krivičnih djela", stoji u informaciji Ministarstva pravde BiH, koju je, kako su rekli u Vijeću ministara, sačinilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Dalje se navodi da je zakonodavac snažno osudio korupcijska ponašanja kroz predviđanje prilično oštrih kazni za počinitelje takvih delikata, ali su sudovi koristili minimum represije.

Nadalje, Tužilaštvo BiH je za tri godine, od 2014. do 2016, podiglo 35 optužnica za korupciju, ali i 140 naredbi za neprovođenje istrage, 90 naredbi za provođenje istrage i u 40 slučajeva je obustavilo istragu.

"To je dokaz da pravosuđe ne shvata ozbiljno najopasniji kancer našeg društva, a to je korupcija. Makar da imamo obrnutu situaciju pa da je 401 osuđeno na zatvor, a ovo ostalo na uslovno", kazao je Lazar Prodanović, član Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma.

Podatak da je 59 tužilaca imalo 35 optužnica za tri godine u četvrtak je iznio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. Tužilaštvo BiH u petak je uputilo demanti, ističući da su u tom periodu imali 580 optužnica protiv 1.276 osoba za ratne zločine, organizirani kriminal, korupciju, trgovinu ljudima, finansijski kriminal, porezne utaje, terorizam i druga djela.

"Iznesenim tvrdnjama nanesena je šteta ugledu Tužiteljstva BiH", saopšteno je iz Tužilaštva BiH, a Mektić je potom pojasnio da se cifra od 35 optužnica odnosi na korupciju, što nije bio precizirao dan ranije.

"Iz Tužilaštva govore o ukupnim optužnicama i time su pokušali da zavaraju. Ja govorim o korupciji, jer je informacija o stanju u pravosuđu s posebnim osvrtom na korupciju. U informaciji kada je u pitanju Tužilaštvo BiH nemaju tri rečenice o korupciji. Iz te informacije možemo zaključiti da korupcije ili nema ili ne rade ništa", rekao je Mektić.

Prema informaciji, bilo je neriješenih prijava i istraga. Tako su tužilaštva u FBiH na kraju prošle godine imala 592 neriješene prijave i 22 neriješene istrage za korupciju, a u RS 139 neriješenih prijava i 50 neriješenih istraga, dok je u Brčko distriktu bilo šest neriješenih istraga i nijedna neriješena prijava. Istovremeno, Sud BiH je za koruptivna krivična djela od 2013. do 2015. godine pravosnažno osudio 23 osobe, od čega sedam na zatvorske kazne i 16 na uslovne. Nijedna nije bila kazna iznad zakonom propisanog minimuma. U 2016. godini bilo je 13 osuđujućih i četiri oslobađajuće presude. Sudovi u FBiH su osudili na zatvor 63 osobe i čak 227 uslovno, a sudovi u RS 52 kazne zatvora i 148 uslovnih, dok su u Brčko distriktu bile tri kazne zatvora, deset uslovnih i jedna novčana.

Inače, u BiH ima 380 imenovanih tužilaca, od čega u FBiH 215, u RS 97, u Tužilaštvu BiH 59, a u Brčko distrktu devet. Osnovne plate sudija i tužilaca, u zavisnosti od nivoa, su od 2.400 KM do 4.400 KM.

Ukupno je pred sudovima u BiH neriješeno 337.480 predmeta, bez komunalnih, dok je komunalnih predmeta više od milion, tačnije 1.776.925.

Organizovani kriminal

Kada je u pitanju organizovani kriminal, konstatovano je da sudovi takođe nisu koristili represiju koju im je zakonodavac ostavio na dispoziciju. U Sudu BiH je za krivična djela organizovanog kriminala od 2014. do 2016. godine osuđeno 113 osoba i to 32 na uslovnu, 51 na kaznu do tri godine zatvora i 19 na kaznu veću od tri godine. Sudovi u FBiH su zatvorom kaznili 22 osobe, u RS 29 osoba. Za ova djela u Tužilaštvu BiH bilo je 66 neriješenih prijava na kraju prošle godine i 41 neriješena istraga, u tužilaštvima u FBiH bilo je sedam neriješenih prijava i nijedna neriješena istraga, u RS četiri neriješene prijave i 17 neriješenih istraga.