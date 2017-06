Višković: I SDS i SNSD će se uhvatiti za glavu ako prođe Krivični zakon BiH

BANJALUKA – Mnogi građani RS će se uhvatiti za glavu, i iz pozicije i iz opozicije, ako prođu Izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, rekao je Radovan Višković, šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

“Nije to zakon koji će se odnositi ni za SNSD, socijaliste ili DNS nego na građane RS i mnogima će se obiti o glavu. Iskreno vjerujem da tamo ima još poštenih ljudi časnih predstavnika iz RS koji će to u parlamentu spriječiti”, rekao je on.

Dodao je da je ostao “sluđen i kao narodni poslanik i građanin RS” kad je čuo Antona Kasipovića, ministra pravde RS, i ministre iz RS u Savjetu ministara kako daju suprotne izjave o tome da li su usvojene primjedbe iz RS prilikom usvajanja pomenutog zakona.

“Šta očekujete od građana RS da misle kada to čuju”, zapitao je Višković.