Vlada RS (ne) blokira sporazum o saobraćajnom povezivanju

BANJALUKA – Informacije o tome da je Vlada RS blokirala sporazum o saobraćajnom povezivanju zemalja zapadnog Balkana nisu tačne, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

On je pojasnio da je Vlada RS na sjednici u februaru iznijela svoj stav da pomenuti sporazum treba prilagoditi i da je u trenutnoj formi neprihvatljiv jer bi doveo u lošu poziciju Željeznice RS zbog neadekvatne infrastrukture, i da je sličan stav imala i Vlada FBiH.

Trninić je dodao da je očekivao da će ih neko pozvati na razgovore kako bi se tekst prilagodio, ali da se to nije desilo, već da je sada taj dokument stavljen na potpis pred samit zapadnog Balkana i EU u Trstu, a da Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukazuje da je RS kriva zato što će BiH ostati bez fondova za transport zbog neusvajanja sporazuma.

Trninić je rekao da sporazum neće moći biti potpisan u Trstu, ali da to ne znači da će on propasti, već da treba razgovarati o tome kako ga promijeniti.

Šarović je rekao da ostaje pri svojim stavovima da je Vlada RS blokirala pomenuti sporazum jer je, kako tvrdi, Vlada FBiH uprkos iznesenim primjedbama resornog federalnog ministarstva, na kraju sporazum ipak prihvatila.

"Da li ih je neko neposredno kontaktirao i iznio primjedbe ili nije, ja to ne znam, ali znam da je jedini zvaničan put dostavljanje mišljenja ministru Jusku jer je on resorni ministar za transport. Po meni, odbiti ovo članstvo je prava budalaština, a uz to je i loša poruka Srbiji u kojoj je trebalo da bude sjedište transportne zajednice", rekao je Šarović.