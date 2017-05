Vlada neće povući odluku o prodaji akcija RŽR "Ljubije"

BANJALUKA - Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da Vlada Republike Srpske neće povući odluku o prodaji 64,9 odsto akcija osnovnog kapitala u Rudnicima željezne rude /RŽR/ "LJubija".

"Vlada Republike Srpske će sa ovom odlukom ostati do kraja u Narodnoj skupštini Republike Srpske i omogućiti narodnim poslanicima da o tome vode raspravu i na kraju da o tome glasaju", rekao je Đokić novinarima.

Vlada je ranije donijela odluku o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "LJubija", metodom neposrednog izbora kupca.

Za kupovinu 64,99 odsto akcija "LJubije" kompanija "Izrael investment grupa" ponudila je 92 miliona KM, a "Arselor Mital" 63 miliona KM.

Komentarišući neusvajanje zakona o akcizama u parlamentu BiH, Đokić je rekao da je Republika Srpska gajila nadu da će ovo pitanje biti bolje riješeno.

"Nažalost, u BiH postoji mnoštvo razloga da se opstruišu napori da ova zemlja živi kvalitetnije i bolje, da se razvija i napreduje", istakao je Đokić.

On je rekao da oni koji pričaju kako im je stalo do BiH na ovaj način pokazuju da im uopšte nije stalo do BiH, te da ne prepoznaju niti štite državne interese.

"Mi ćemo nastaviti da u Republici Srpskoj funkcionišemo i bez toga", poručio je Đokić.