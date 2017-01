Vojnicima posao u OS i nakon 35. godine

SARAJEVO - Izmjenama propisa već u ovoj godini vojnicima bi bilo omogućeno da u Oružanim snagama BiH mogu ostati i nakon 35. godine života, što dosad nije bio slučaj, pa je veliki broj vojnika službu napuštao i prije istekao tog roka.

Najavila je ovo juče Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH.

Time bi se, kaže Pendeševa, stimulirao ostanak mladih i to u vrijeme kada mladi napuštaju i OS BiH i državu. Kao razloge napuštanja kadrova, Pendeševa je navela činjenicu da su neki vojnici stalno na straži, a da za to nemaju aktivnu naknadu, kao i da mnogi odlaze ne želeći čekati 35. godinu, kada bi bili prinuđeni otići. Pendeševa je pojasnila da Ministarstvo odbrane radi i na povećanju primanja vojnika, za šta bi u ovoj godini trebalo izdvojiti dodatnih devet miliona KM.

Iz OS ranije su kazali kako je osnovna plata vojnika 600 KM bez naknada za prijevoz i odvojeni život, a ukupno iznosi nešto više od 900 KM, dok je istovremeno plaća vojnika u Hrvatskoj 600 eura, u Crnoj Gori 350, a u Srbiji 250 eura. Vojnici su već ranije govorili o svojim problemima, te o činjenici da samo dobijanje podoficirskog ili oficirskog čina obezbjeđuje ostanak u OS nakon 35. godine, te da zbog toga vojnici još mlađi traže druge opcije.

Prilikom stupanja u OS BiH u ugovoru o radu navedeno je da vojnik u radnom odnosu može biti do 35. godine, što je određeno kao dobna granica do koje je pojedinac fizički u stanju obavljati vojničke dužnosti. Postavlja se pitanje na koji način sada donijeti akt kojim će se pobiti mišljenje da vojnici iznad 35 godina nisu sposobni za aktivnu vojnu službu. Oni koji sačekaju 35. i nakon toga ostanu bez posla, pričaju vojnici, uglavnom nemaju mogućnost da se zaposle jer rijetko ko prima osobe iznad 35 godina za poslove koji se nude sa srednjom stručnom spremom kakvu oni imaju.

Dušanka Majkić (SNSD), član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, ističe da je o tome bilo riječi i ranije, ali da nije bilo spremnosti da se Pravilnik mijenja.

"Odgovor je bio da je ta starosna dob po standardima NATO-a. Ne znam kako će mijenjati Pravilnik i šta će biti u njemu. Vidjećemo, ako će starosnu dob produžiti recimo za još dvije godine, to će biti još gore, jer kako će ti mladi ljudi onda naći drugi posao", kaže Majkićeva.

Ona je kazala kako je više puta u razgovoru s vojnicima shvatila da su oni jako zabrinuti za svoju budućnost i da zbog toga odlaze.

"Kazali su mi da nemaju mogućnost da se tokom obavljanja dužnosti u OS BiH usavršavaju, da se osposobljavaju za nešto drugo, da uče engleski jezik, te da se plaše jer iz vojske odlaze potpuno nespremni", objasnila je Majkićeva.

Borislav Bojić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije, rekao je da je ovo i ranije predlagao, ali da nije bilo interesovanja.

"To se ne može pravilnikom izmijeniti, to je za-konska procedura. Predlagao sam da se staro-sna dob produži za još tri godine kad je Zakon o OS BiH bio u proceduri, a mislim da je realno da se to produži na pet godina", rekao je Bojić i dodao kako će to podržati.

I njihova koleginica iz Komisije Borjana Krišto (HDZ) nedavno je predložila da Ministarstvo od-brane i Zajednički štab OS pokrenu inicijativu o povećanju starosne dobi za profesionalne vojnike iz sastava OS sa sadašnjih 35 na 40 godina starosti.

Pendeš: Uskoro izvještaj o Danu RS

Marina Pendeš, ministar odbrane BiH, izjavila je da ovo ministarstvo i Oružane snage BiH nisu podržali obilježavanje 9. januara - Dana RS.

"Povodom procesa aktiviranja ili angažovanja OS BiH u obilježavanju 9. januara zadužila sam načelnika Zajedničkog štaba da provede istra-gu i dostavi mi izvještaj do 2. februara", rekla je Pendeševa.

Njen zamjenik Boris Jerinić rekao je da je u pitanju politička prijava i da je očigledno da nekim političkim partijama u BiH treba haos.

"Siguran sam da će prijavu pravosudni organi odbaciti", rekao je Jerinić.

Pendeševa je najavila nastavak knjiženja perspektivnih vojnih lokacija.

Otišlo 300 vojnika

U 2015. i 2016. godini sporazumni raskid ugovora u OS BiH zatražilo je oko 300 vojnika. Kao razlog za napuštanje vojske naveli su loše plate i ishranu, dotrajalu opremu zbog koje dolaze u opasnost, ali i činjenicu da samo dobijanje podoficirskog ili oficirskog čina osigurava ostanak nakon 35. godine.

Zanimljivo je da je najveći broj vojnika koji su zatražili raskid ugovora prije nego što su napunili 35 godina hrvatske nacionalnosti i da većina njih kao obrazloženje navodi odlazak u inostranstvo.