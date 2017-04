Vozači oprez, mokri i klizavi kolovozi

BANJALUKA - U većem dijelu Republike Srpske ovog jutra vozi se po mokrim i klizavim kolovozima zbog kiše koja je padala, pa vozačima iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Dodatan oprez neophodan je na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog mogućih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz, kao i na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice, pa se vozačima savjetuje da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Povremene obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktuelne su na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj u blizini naselja Rječica Donja.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode.

AMS u saradnji sa drugim subjektima bezbjednosti sabraćaja sprovodi preventivnu kampanju pod nazivom "Retro in-vozi naprijed, pogledaj nazad!", sa ciljem povećanja bezbjednosti vozača motocikala i mopeda u saobraćaju.

Prohodnost putnih pravaca u Federaciji BiH jutros je dobra i saobraća se bez vanrednih ograničenja, izuzev puteva gdje se izvode sanacioni radovi, uključujući dionice auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i magistralne puteve Sarajevo-Semizovac, Tuzla-Priboj, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres, Jablanica-Mostar i Žepče-Maglaj.

U tunelu Ivan na magistralnom putu Sarajevo-Konjic, danas i sutra, od 9.00 do 15.00 časova planirani su radovi na sanaciji rasvjete, zbog čega će vozila saobraćati usporeno-jednom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Crnoj Gori na prelazu Ilino Brdo-Vilusi i Deleuša-Vraćenovići ne preporučuje se korištenje graničnih prelaza Klobuk od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, te Deleuša od 11.00 do 14.00 časova.

Još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega se tokom dana na ovim graničnim prelazima povremeno saobraća usporeno.

Duža čekanja na obavljanje granične kontrole mogu se očekivati, posebno tokom praznika i turističke sezone.

Kako bi se izbjegle neugodnosti i problemi na granicama iz AMS i dalje savjetuju putnicima da provjere sve dokumente, posebno ukoliko su tokom protekle dvije godine bili ukradeni, izgubljeni ili poništeni, da

provjere vrijede li im putni dokumenti /lična karta ili pasoš/.

"Prije putovanja provjerite stanje na graničnim prelazima i izaberite granične prelaze na kojima je manja gužva ili putujte u vrijeme kad se ne očekuje gužva, izbjegavajte putovanje tokom vikenda, budite strpljivi i slijedite uputstva granične policije", preporučuju iz AMS Republike Srpske.