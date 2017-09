Vučić: BiH u Srbiji ima pravog, iskrenog prijatelja

SARAJEVO - Došao sam da u Sarajevu kažem da Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja, koji to pokazuje postovanjem teritorijalnog integriteta i jačanjem političkih i svih drugih veza, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Sarajevu, nakon razgovora s najvišim zvaničnicima BiH.

"Najvažnije sto želim da kažem, bez obzira sto znam da mnogi neće u to da poveruju i da se poneko od onih koji su za mene glasali neće obradovati, jeste da kažem da sam u Sarajevo došao da kažem da BiH u Srbiji ima iskrenog i pravog prijatelja", rekao je Vučić na pres konferenciju zajedno s Draganom Čovićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH.

Kako je naveo, BiH je u regionu najznačajniji privredni partner, s godišnjom razmjenom koja prelazi milijardu i 525 miliona evra, a dodao je, vjeruje da je i Srbija najveći partner BiH u regionu.

Građanima BiH poručio je da je siguran da će se uvjeriti u iskreno prijateljstvo Srbije:

"Želim da poručim građanima, bez potrebe da se bilo kome dodvoravam, i bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, da će u to da im je Srbija prijatelj moći da se uvere u narednim godinama", poručio je Vučić.

Foto: Anadolija

Vučić je istakao da BiH i Srbija imaju više različitih tema.

"Tu je potoljeno zemljište iz ranijeg perioda. Formiraćemo delegacije koji će razgovarati oko poravnanja toga i da to zauvek skinemo s dnevnog reda, razgovarali smo instrastrukturnim projektima i turizmu", kazao je Vučić, prenosi N1.

On je naglasio da Srbija ne traži partnerima u nekim projektima.

"Spremni smo i potpisujemo za put Čačak - Požega. Ostalo bi nam još 60 kilometara do Kotromana, a spremni smo sami izgraditi u aranžmanu. Želimo povezati Beograd - Sarajevo, ali i Sjenicu i Beograd sa Trebinjem. Povezivanje Beograda i Sarajeva bi značilo mnogo u odnosima koji bi se mogli nazvati mnogo boljim između Srba, Bošnjaka i Hrvata. Spremni smo uložiti veliki novac i predstaviti Srbiju na sajmu u Mostaru. To će biti sajam gde ćemo uložiti najviše novca do sada", poručio je predsjednik Srbije.

On je istakao da je Srbija dala prijedlog da se radi rekonstrukcija svih 11 mostova koji spajaju Republiku Srbiju i BiH.

"Očekujemo da u BiH dođe do dogovora trase autoputa Beograd - Sarajevo. Mi ćemo zajedno s Republikom Srpskom i BiH graditi put do Bijeljine, a onda ostaje da se spoji dio od Bijeljine do Tuzle. Da li da ide na Sokolac i Goražde ili da se pravi drugi krak, to je pitanje za BiH. Mi ćemo prihvatiti svako rešenje za koje se postigne dogovor u BiH. Nama je bitno da spojimo Beograd i Sarajevo", izjavio je Aleksandar Vučić.

Foto: Anadolija

Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH izrazio je zadovoljstvo što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić došao u službenu posjetu BiH. Razgovore koje su obavili ocijenio je kao konstruktivne, a nada se da će dvodnevna posjeta Aleksandra Vučića biti nastavljena ovom dinamikom.

"Razgovarat ćemo i o temama koje opterećuju BiH, i poslati poruku da možemo raditi zajednički, zajednički se podržavati u institucijama koje znače za međunarodne odnose BiH i Srbije. Razgovarali smo o problemima kada je u pitanju granica BiH sa Srbijom. To je za njih bitno, jer smo riješili odnose sa Crnom Gorom", kazao je Čović u obraćanju medijima, prenosi N1.

"Uvjeren sam da brzo možemo doći do zajedničkog rješenja, kako bismo poslali poruku da se okrećemo budućnosti, i da budemo što manje okrenuti prošlosti", izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Čović.

Foto: Tanjug

Bilo je razgovora i o povezivanju Beograda i Sarajeva autoputem, pričali su i o energetskom sektoru, što je uvijek bitna tema.

"Vjerujem da je ovo početak novog odnosa u suradnji Predsjedništva BiH i Srbije. Vjerujem da ćemo sa Srbijom kao zemljom trgovinskim partnerom napraviti novu poruku, jer Srbija je najvažniji partner BiH u tom segmentu i želimo to dovesti na veću razinu", kazao je Dragan Čović.

Naglasio je da Srbija želi realizovati određene zajedničke projekte, poput renoviranja pravoslavne crkve u Mostaru, i za kraj kazao:

"Moguće je da vrlo brzo tri člana Predsjedništva BiH budu u uzvratnoj posjeti Beogradu".

Čović je izrazio nadu da će poruke sa današnjeg sastanka biti potvrđene sutra kada će Vučić razgovarati sa predstavnicima izvršne vlasti u BiH, uz poruku: "Dolazi novo vrijeme - okrenuti budućnosti".

Nadamo se dogovoru o olakšicama u trgovini

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović složili su se danas da bi manje barijere u trgovini donijele pozitivan efekat zemljama regiona, te izrazili nadu da će sutrašnji razgovor resornih ministara biti u tom smislu konkretniji.

Oni sa sa zajedničke pres konferencije poručili da bi približavanje i izjednačavanje nekih elemenata u trgovini u regionu značajno olakšalo poslovanje privrednicima, a građanima donelo uštede.

"Carinska unija koju sam predložio, video sam to odmah, izazvala je dosta negodovanja, istina ne i Bosne i Hercegovine, ali sam video da su se neki pobunuli. I dalje sam uveren da je važno najpre približavanje, a zatim izjednjacavanje troškova i dažbina, mislim da je to dobro, ako uostalom pogledamo šta i kako rade u Evropi", rekao je Vučić na pres konfernciji odgovarajući na pitanja novinara.

To bi, kako je primjetio, pokazalo novu snagu "balkanske šestorke", snage koja, uvjeren je, može da donese značajan rast i da bude partner Uniji, možda i značajniji nego što su to neke zemlje članice.

Foto: Tanjug

"Spremni smo da o tom pitanju razgovaramo, da formiramo delegaciju za uklanjanje barijera, svih procesnih problema koji stoje, jer samo na hrani bismo, s manje čekanja, na granicama, recimo, uštedeli između sedam i deset odsto", naveo je VUčić.

Dodao je da se danas o toj temi iskreno razgovaralo, te ponovio da bi rješenje bilo u interesu i jedne i druge zemlje, a da je lično uvjeren da milijardu i po evra, koiliki je trenutni trgovinski promet BiH i Srbije, vrlo brzo možemo da dovedemo do dvije milijarde.

"A onda više neće biti važno ko koga voli, to postaje svejedno, posle toga samo zavisimo jedni od drugih i naš boji život će zavisiti od toga", poručio je srpski predsjednik.

"Nema više političkih igara, ostaje kao naš zajednički cilj da čuvamo stabilnost i mir, a to je, uveren sam, opredeljenje svih danas", zaključio je.

Ova milijarda i po danas, a sutra dijve, nadovezao se Čović, primarni je inetres BiH, a se samo jedne strane.

"Treba olakšati svim biznismenima, da nemaju više zapreka. Vjerujem da je to krajnji i isključivi pokazatelj koliko smo spremni na promjene u budućonosti", rekao je Čović, te dodao da će se sutra sve to vidjeti i prilikom razgovora o konkretnim stvarima, izrazivši očekivanje da problem može biti sasvim riješen do kraja godine.