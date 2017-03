Vučić: Iza socijalnih nemira u FBiH krila se namjera stvaranja unitarne BiH

BEOGRAD, BANJALUKA - Srpske službe imale su informacije da se iza socijalnih nereda u Federaciji BiH krije namjera stvaranja unitarne BiH, o čemu su upozorili rukovodstvo Republike Srpske, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić kaže da su neredi u Federaciji bili "inteligentan pokušaj destabilizacije Republike Srpske koji su osmislile pojedine službe".

On dodaje da je Srbija imala podatke da je sve trebalo da se proširi na cijelu teritoriju BiH.

"Trebalo je da iz tih socijalnih nemira izbije promjena svih tzv. oligarhija i kompletnog sistema i da svi odu, pa da onda naprave unitarnu BiH, da to iskoriste za svoju političu akciju pravljenja unitarne BiH. Naše službe su na vrijeme upozorile rukovodstvo Republike Srpske", rekao je Vučić, prenosi Radio-televizija Republike Srpske.

Komentarišući socijalne nemire u Federaciji, predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da se u pogledu pokušaja destabilizacije Srpske stalno nešto smišlja.

"Ozbiljna je najava ako dovodite ljude iz Zenice u Banjaluku da protestuju zbog socijalnih problema. To je na ivici sukoba i nasilja. To je potpuno pogrešno i nešto takvo mogu samo da smisle oni koji sjede gore u nekim kancelarijama i vežbaju se na nama. Eto, to je ta priča", rekao je Dodik.

On dodaje da dobra saradnja Srpske i Srbije nije inaćenje, već potpuno normalna stvar, i ističe da je jaka i moćna Srbija, koja je uticajna među velikim silama, veća garancija i za Republiku Srpsku.

Dodik poručuje da Srbi moraju da shvate da je pitanje slobode srpskog naroda, pitanje države.

"Ako nemaju svoju državu, nemaju ni slobodu, gube je i stradaju. Istorijska lekcija koju nosimo je da su Srbi '41. imali svoju državu, ne bi nam se desio Јasenovac. Dobra saradnja Srbije i Srpske je potpuno normalna stvar", ističe Dodik.

Dodik i Vučić su podsjetili da Srpska i Srbija zajedno obilježavaju nekoliko značajnih istorijskih datuma, što je još jedan dokaz da Srbe sa obje strane Drine vežu neraskidive veze. Vučić bi, kaže, volio da po ugledu na Republiku Srpsku i Srbija bude okićena srpskim zastavama, zaključuje RTRS.

(RTRS)