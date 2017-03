Vučić: U Sarajevo idem s ispruženom rukom prijateljstva

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Sarajevo dolazi sa pruženom rukom prijateljstva svima u regionu Zapadnog Balkana.

Vučić je za "Pink", uoči odlaska u Sarajevo, rekao da će na sastanku premijera zemalja Zapadnog Balkana biti riječi o zajedničkim projektima.

On je istakao da se jedna zemlja protivi njegovom prijedlogu za stvaranje carinske unije, odnosno jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana.

"Ima onih koji misle da su iznad nas", rekao je Vučić za tu televiziju, nakon posjete Berlinu, gdje je razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Govoreći o pisanju magazina Frankfurter algemajne cajtung, koji je ocijenio da većina političara u Berlinu Aleksandra Vučića vidi kao čovjeka koji donosi stabilnost i jedinog političara koji može da okupi stabilnu većinu, premijer Srbije je istakao da je ponosan da nekog iz Srbije na takav način okvalifikuju.

"To i jeste naš posao, da budemo pouzdan i ozbiljan partner i to je ono što smo radili i verujemo da ćemo to raditi u budućnosti", istakao je Vučić i dodao da je Mihael Martens jedan od najuglednijh novinara na svijetu i da fantastično poznaje prilike na Balkanu i u jugostičnoj Evropi.

"Na takvoj oceni sam mu veoma zahvalan. Njemu se ovde veruje i o njemu ovde možete samo najbolje da čujete. Hvala mu za sve lepo što je rekao o našoj zemlji", rekao je Vučić.